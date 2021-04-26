Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/tsik-1729972250.html
Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК
Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:17
2021-04-26T13:40
россия
элла памфилова
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729976006_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_fb5aba64309d4467209753b151c7ad78.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной ими работе избирательная система России открыта и удобна."Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК - за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате ее мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества", - сказала она."Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие", - добавила Памфилова."Я присоединяюсь к вам, к вашим словам благодарности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729976006_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_439d1190ae9903106a614568ec4b07c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, владимир путин, политика

Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК

13:17 26.04.2021 (обновлено: 13:40 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной ими работе избирательная система России открыта и удобна.
"Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК - за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате ее мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества", - сказала она.
"Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие", - добавила Памфилова.
"Я присоединяюсь к вам, к вашим словам благодарности", - сказал Путин.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 21:22
Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России
 
РоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния