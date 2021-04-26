https://ria.ru/20210426/tsik-1729972250.html

Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК

Памфилова на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:17

2021-04-26T13:17

2021-04-26T13:40

россия

элла памфилова

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК, отметив, что благодаря проделанной ими работе избирательная система России открыта и удобна."Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК - за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате ее мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества", - сказала она."Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие", - добавила Памфилова."Я присоединяюсь к вам, к вашим словам благодарности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html

россия

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россия, элла памфилова, владимир путин, политика