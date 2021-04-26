https://ria.ru/20210426/tseny-1729904173.html
В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость "пасхальной корзины" в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован в YouTube. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:46
2021-04-26T03:46
2021-04-26T03:46
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость "пасхальной корзины" в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.Авторы сравнивали цены в магазинах "Сельпо" в Киеве и "Перекресток" в Москве на следующие продукты: кулич, яйца, домашняя колбаса, сало, твердый сыр, помидоры, кагор.Так, 570 граммов томатов в украинском магазине обошлись почти в 41 гривну (109 рублей), в московском супермаркете чуть более 600 граммов томатов были приобретены за 120 рублей.Стоимость фермерского сала в киевском магазине составила 119 гривен (323 рубля) за килограмм, было куплено 500 граммов, в Москве белорусское магазинное сало обошлось в 261 рубль за почти 250 граммов. Домашняя колбаса в Киеве стоила 146 гривен (393 рубля) за 900 граммов, в российской столице магазинный продукт – 509 рублей за 300 граммов. При этом найти два этих традиционных для Украины продукта в Москве оказалось трудно.Стоимость десятка яиц оказалась следующей: в Москве - 104 рубля, в Киеве – 42 гривны (113 рублей). Сыр в Киеве обошелся в 87 гривен (234 рубля) за чуть менее 500 граммов, в Москве - 275 рублей за чуть более 550 граммов.Традиционный кулич был приобретен ведущей в Киеве за 65 гривен (175 рублей), ее коллегой в Москве – за 150 рублей. Кагор в киевском супермаркете стоил 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров, в Москве блогер выбрал вино за 650 рублей, при этом на полке рядом стоял кагор по цене около 270 рублей.Итоговый чек за вышеперечисленный набор продуктов в магазине в украинской столице составил 670 гривен (1808 рублей) с купленной для пасхальных продуктов традиционной корзинкой, в Москве он стоил 2070 рублей без корзинки.
https://ria.ru/20210410/produkty-1727650678.html
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россия, москва, киев, украина, в мире
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость "пасхальной корзины" в Москве
и Киеве
. Соответствующий ролик опубликован в YouTube
.
Авторы сравнивали цены в магазинах "Сельпо" в Киеве и "Перекресток" в Москве на следующие продукты: кулич, яйца, домашняя колбаса, сало, твердый сыр, помидоры, кагор.
Так, 570 граммов томатов в украинском магазине обошлись почти в 41 гривну (109 рублей), в московском супермаркете чуть более 600 граммов томатов были приобретены за 120 рублей.
Стоимость фермерского сала в киевском магазине составила 119 гривен (323 рубля) за килограмм, было куплено 500 граммов, в Москве белорусское магазинное сало обошлось в 261 рубль за почти 250 граммов. Домашняя колбаса в Киеве стоила 146 гривен (393 рубля) за 900 граммов, в российской столице магазинный продукт – 509 рублей за 300 граммов. При этом найти два этих традиционных для Украины
продукта в Москве оказалось трудно.
Стоимость десятка яиц оказалась следующей: в Москве - 104 рубля, в Киеве – 42 гривны (113 рублей). Сыр в Киеве обошелся в 87 гривен (234 рубля) за чуть менее 500 граммов, в Москве - 275 рублей за чуть более 550 граммов.
Традиционный кулич был приобретен ведущей в Киеве за 65 гривен (175 рублей), ее коллегой в Москве – за 150 рублей. Кагор в киевском супермаркете стоил 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров, в Москве блогер выбрал вино за 650 рублей, при этом на полке рядом стоял кагор по цене около 270 рублей.
Итоговый чек за вышеперечисленный набор продуктов в магазине в украинской столице составил 670 гривен (1808 рублей) с купленной для пасхальных продуктов традиционной корзинкой, в Москве он стоил 2070 рублей без корзинки.