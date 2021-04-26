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В США сообщили о создании центра для борьбы с зарубежным влиянием
В США сообщили о создании центра для борьбы с зарубежным влиянием
Офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center), сообщает газета... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:54
2021-04-26T21:54
россия
дональд трамп
джо байден
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center), сообщает газета Politico со ссылкой на представителя офиса.Разведка США в марте 2020 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Москва отрицает какую-либо причастность к этому. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.Центр будет заниматься сбором данных разведки о "злонамеренном влиянии" со стороны различных правительственных учреждений и оценкой такой деятельности. Как подчеркивает издание, чиновники и законодатели в США неоднократно говорили о том, что иностранные силы будут и впредь пытаться повлиять на США.Центр будет играть роль "интегратора всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием и обеспечивать должными оценками политиков, принимающих решения". В частности, центру поручено заниматься "злонамеренной" деятельностью со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.Как отмечается, директор нацразведки Аврил Хэйнс начала говорить о важности создания такого центра после вступления в должность в январе.
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россия, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

В США сообщили о создании центра для борьбы с зарубежным влиянием

21:54 26.04.2021
 
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Cliff Owen
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center), сообщает газета Politico со ссылкой на представителя офиса.
Разведка США в марте 2020 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Москва отрицает какую-либо причастность к этому. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
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Центр будет заниматься сбором данных разведки о "злонамеренном влиянии" со стороны различных правительственных учреждений и оценкой такой деятельности. Как подчеркивает издание, чиновники и законодатели в США неоднократно говорили о том, что иностранные силы будут и впредь пытаться повлиять на США.
Центр будет играть роль "интегратора всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием и обеспечивать должными оценками политиков, принимающих решения". В частности, центру поручено заниматься "злонамеренной" деятельностью со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.
Как отмечается, директор нацразведки Аврил Хэйнс начала говорить о важности создания такого центра после вступления в должность в январе.
 
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