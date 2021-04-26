https://ria.ru/20210426/tretyakovka-1730018296.html
Третьяковка в сентябре откроет филиал в Самаре в здании фабрики-кухни
Третьяковка в сентябре откроет филиал в Самаре в здании фабрики-кухни
Открытие переданного Третьяковской галерее памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре должно состояться в сентябре, а с... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:43
2021-04-26T16:43
2021-04-26T17:05
культура
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зельфира трегулова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие переданного Третьяковской галерее памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре должно состояться в сентябре, а с середины следующего года в здании планируется проводить полноценные выставочные программы, заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Она напомнила, что решение передать Третьяковской галерее в оперативное управление комплекс зданий памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре было принято в 2018 году. По ее словам, "особенно приятно", что проект этого здания был создан женщиной-архитектором Екатериной Максимовой."Работа идет, конечно, может быть, нам бы хотелось, чтобы это все двигалось с какими-то космическими скоростями. Но реконструкция такого сложного сооружения, находившегося в тяжелейшем состоянии, требует максимальной аккуратности и внимания. Более того, особая задача - приспособление здания эпохи конструктивизма к концепции современного музея. Это очень сложная задача, и здесь мы опираемся в том числе и на креативность самарских архитекторов, с которыми мы очень тесно работаем", - пояснила Трегулова.Экспозиции можно будет разместить на двух тысячах квадратных метров площади здания, предусмотрено пространство для образовательных программ, лекций, сообщила директор Третьяковской галереи. Запланированы библиотека мультимедиа-центра, пространство для детей, кафе и ресторан. Рядом будет развернут современный парк с сохранившимися элементами промышленной архитектуры."Мы верим, в сентябре мы сможем сделать техническое открытие здания, представить его архитектуру, пока еще не искаженную тем приспособлением, которое мы должны сделать. Мы сейчас вместе с командой Третьяковки в Самаре работаем над тем, что же представить в момент технического открытия этого музея, потому что сами выставочные программы мы сможем начать делать только начиная с середины следующего года, когда будут введены в строй и отработаны все системы обеспечения климата, безопасности и всего прочего, без чего немыслим современный музей", - подчеркнула Трегулова.
https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html
https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html
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новости культуры, музеи, зельфира трегулова, самара
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие переданного Третьяковской галерее памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре должно состояться в сентябре, а с середины следующего года в здании планируется проводить полноценные выставочные программы, заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Она напомнила, что решение передать Третьяковской галерее в оперативное управление комплекс зданий памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре было принято в 2018 году.
"Это действительно фантастическое сооружение... Это великое творение архитектуры конструктивизма", - подчеркнула Трегулова в ходе пресс-конференции.
По ее словам, "особенно приятно", что проект этого здания был создан женщиной-архитектором Екатериной Максимовой.
"Работа идет, конечно, может быть, нам бы хотелось, чтобы это все двигалось с какими-то космическими скоростями. Но реконструкция такого сложного сооружения, находившегося в тяжелейшем состоянии, требует максимальной аккуратности и внимания. Более того, особая задача - приспособление здания эпохи конструктивизма к концепции современного музея. Это очень сложная задача, и здесь мы опираемся в том числе и на креативность самарских архитекторов, с которыми мы очень тесно работаем", - пояснила Трегулова.
Экспозиции можно будет разместить на двух тысячах квадратных метров площади здания, предусмотрено пространство для образовательных программ, лекций, сообщила директор Третьяковской галереи. Запланированы библиотека мультимедиа-центра, пространство для детей, кафе и ресторан. Рядом будет развернут современный парк с сохранившимися элементами промышленной архитектуры.
"Мы верим, в сентябре мы сможем сделать техническое открытие здания, представить его архитектуру, пока еще не искаженную тем приспособлением, которое мы должны сделать. Мы сейчас вместе с командой Третьяковки в Самаре работаем над тем, что же представить в момент технического открытия этого музея, потому что сами выставочные программы мы сможем начать делать только начиная с середины следующего года, когда будут введены в строй и отработаны все системы обеспечения климата, безопасности и всего прочего, без чего немыслим современный музей", - подчеркнула Трегулова.