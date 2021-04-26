https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html

В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей

В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) выяснили, что легкоплавкие пшеничные отруби в сочетании с добавками можно использовать в качестве топлива... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T03:00

2021-04-26T03:00

2021-04-26T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) выяснили, что легкоплавкие пшеничные отруби в сочетании с добавками можно использовать в качестве топлива. Это поможет снизить уровень парниковых газов и сократить количество свалок, а также оптимизировать создание смесей для эффективного энергетического использования биомассы. Результаты опубликованы в журнале Fuel.В последние годы, по словам специалистов ТПУ, в качестве топлива все чаще стали использовать различные виды биомассы, например, отходы сельского хозяйства. Они провели исследование, где рассмотрели пшеничные отруби одного из мукомольных предприятий Сибирского региона России.Ученые выявили, что отруби относятся к легкоплавким видам топлива: минеральная часть пшеничных отрубей спекается уже при температуре выше 675° C, что намного ниже температуры в котле. В процессе сжигания исследуемая биомасса образует стеклообразный налет из золы и шлака, удаляя который можно повредить поверхность нагрева. Как следствие, это снизит теплопередачу, надежность работы и производительность котла.По словам ученых, в отрубях содержится очень много калия. Именно он оказывает большое влияние на температуру плавления массы и образование "стеклянного налета". Чтобы подробнее исследовать минеральную часть пшеничных отрубей, их разделили на фракции разной плотности методом седиментации (оседание частиц в жидкости или газе под действием гравитационного поля или центробежных сил). В результате разделения ученые получили четыре разновидности фракций, из которых две при сжигании образуют рассыпчатую массу."Подобрать добавку с активным химическим составом и с экономически привлекательной стоимостью достаточно сложно. Мы считаем, что сжигание легкоплавкой биомассы с добавлением карбоната кальция снизит эксплуатационные затраты ", – прокомментировала Ибраева.Кроме того, по словам специалистов, топливо из различных видов биомассы позволит снизить уровень парниковых газов при сжигании, а также сократить количества свалок и утилизировать отходы промышленности.На данный момент научный коллектив планирует подробнее изучить минеральную часть биомассы и рассмотреть влияния летучих соединений золы на ускоренную коррозию металлических поверхностей энергоустановок.

https://ria.ru/20181026/1531544568.html

https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет