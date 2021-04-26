Оренбуржье получит 114 млн рублей на обновление лесопожарной техники
ОРЕНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Более 114 миллионов рублей выделено Оренбуржью из федерального бюджета на приобретение техники в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Впервые средства на приобретение техники были выделены региону из федерального бюджета – 114 миллионов рублей поступили в рамках нацпроекта "Экология" благодаря взаимодействию регионального правительства с Федеральным агентством лесного хозяйства", - говорится в сообщении.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер вручил ключи от новой лесопожарной техники работникам ГБУ "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области".
В распоряжение оренбургских лесничеств поступили 32 единицы новой техники и оборудования: три пожарные автоцистерны, 11 тракторов, грузовой автомобиль с краном манипулятором, четыре малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ, два бульдозера, пять квадроциклов, прицепы для перевозки квадроциклов и культиваторы.
"В регионе начинается пожароопасный период, и мы спешили закупить оборудование именно к его началу. За восемь лет вообще не обновлялся парк противопожарной техники. В этом году мы выделили беспрецедентную сумму на серьëзную модернизацию. Рассчитываю, что это поможет ударно отработать горячий сезон и защитить жизни и имущество оренбуржцев от огня", - сказал Паслер.
Пресс-служба сообщает, что в мае текущего года парк лесопожарной техники Оренбуржья увеличится еще на два седельных тягача с полуприцепом и одну пожарную автоцистерну. В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства выделило дополнительные субвенции из федерального бюджета в размере 8,9 миллиона рублей на закупку еще семи квадроциклов, шести прицепных модулей пожаротушения и пассажирского автобуса. Вся техника будет закуплена в сжатые сроки.
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