https://ria.ru/20210426/tekhnika-1729958210.html

Оренбуржье получит 114 млн рублей на обновление лесопожарной техники

Оренбуржье получит 114 млн рублей на обновление лесопожарной техники

Более 114 миллионов рублей выделено Оренбуржью из федерального бюджета на приобретение техники в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:32

2021-04-26T12:32

2021-04-26T12:32

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

общество

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​ОРЕНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Более 114 миллионов рублей выделено Оренбуржью из федерального бюджета на приобретение техники в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Впервые средства на приобретение техники были выделены региону из федерального бюджета – 114 миллионов рублей поступили в рамках нацпроекта "Экология" благодаря взаимодействию регионального правительства с Федеральным агентством лесного хозяйства", - говорится в сообщении.В понедельник губернатор региона Денис Паслер вручил ключи от новой лесопожарной техники работникам ГБУ "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области".В распоряжение оренбургских лесничеств поступили 32 единицы новой техники и оборудования: три пожарные автоцистерны, 11 тракторов, грузовой автомобиль с краном манипулятором, четыре малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ, два бульдозера, пять квадроциклов, прицепы для перевозки квадроциклов и культиваторы.Пресс-служба сообщает, что в мае текущего года парк лесопожарной техники Оренбуржья увеличится еще на два седельных тягача с полуприцепом и​ одну пожарную автоцистерну. В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства выделило дополнительные субвенции из федерального бюджета в размере 8,9 миллиона рублей на закупку еще семи квадроциклов, шести прицепных модулей пожаротушения и пассажирского автобуса. Вся техника будет закуплена в сжатые сроки.

https://rsport.ria.ru/20210426/orenburg-1729948370.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область, общество