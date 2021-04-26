https://ria.ru/20210426/svetov-1730050899.html
Члена Либертарианской партии Светова арестовали на девять суток
Члена Либертарианской партии Светова арестовали на девять суток
Савеловский суд Москвы в понедельник оштрафовал члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова на 30 тысяч рублей и арестовал на 9 суток по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:30
2021-04-26T19:30
2021-04-26T19:34
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михаил светов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник оштрафовал члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова на 30 тысяч рублей и арестовал на 9 суток по двум административным протоколам о нарушениях на публичных акциях, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил назначить Светову М. административный арест сроком в 9 суток за правонарушение, предусмотренное части 2 статьи 20. 2 КоАП РФ и штраф в 30 тысяч рублей за другое правонарушение по аналогичной статье", - сказала пресс-секретарь суда.Как сообщили РИА Новости в суде, согласно одному из протоколов, Светову вменяется организация/проведение несогласованной акции 21 апреля2021 года в поддержку Алексея Навального, во втором речь идет об одной из январских акций.Сам Светов на своей странице в Twitter пояснил, что во втором протоколе его обвиняют в публикации 23 января (в тот день в Москве и других городах тоже прошли несогласованные акции) призыва в социальной сети.Максимум Светову грозило до 10 суток ареста за каждое нарушение.В ночь на воскресенье в квартиру к Светову пришли следователи с обыском, сообщал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, следственные действия проводились в рамках дела 2019 года о развратных действиях, по которому Светов проходит в качестве свидетеля.Однако в итоге либертарианца задержали для составления протокола об административном правонарушении (как оказалось впоследствии, двух). При этом, по данным адвоката, Светов находился в отделе полиции по Хорошевскому району около полутора суток.
https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html
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россия, москва, михаил светов, происшествия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Савеловский суд Москвы
в понедельник оштрафовал члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова
на 30 тысяч рублей и арестовал на 9 суток по двум административным протоколам о нарушениях на публичных акциях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил назначить Светову М. административный арест сроком в 9 суток за правонарушение, предусмотренное части 2 статьи 20. 2 КоАП РФ
и штраф в 30 тысяч рублей за другое правонарушение по аналогичной статье", - сказала пресс-секретарь суда.
Как сообщили РИА Новости в суде, согласно одному из протоколов, Светову вменяется организация/проведение несогласованной акции 21 апреля2021 года в поддержку Алексея Навального, во втором речь идет об одной из январских акций.
Сам Светов на своей странице в Twitter пояснил, что во втором протоколе его обвиняют в публикации 23 января (в тот день в Москве и других городах тоже прошли несогласованные акции) призыва в социальной сети.
Максимум Светову грозило до 10 суток ареста за каждое нарушение.
В ночь на воскресенье в квартиру к Светову пришли следователи с обыском, сообщал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, следственные действия проводились в рамках дела 2019 года о развратных действиях, по которому Светов проходит в качестве свидетеля.
Однако в итоге либертарианца задержали для составления протокола об административном правонарушении (как оказалось впоследствии, двух). При этом, по данным адвоката, Светов находился в отделе полиции по Хорошевскому району около полутора суток.