https://ria.ru/20210426/svetov-1730050899.html

Члена Либертарианской партии Светова арестовали на девять суток

Члена Либертарианской партии Светова арестовали на девять суток

Савеловский суд Москвы в понедельник оштрафовал члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова на 30 тысяч рублей и арестовал на 9 суток по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:30

2021-04-26T19:30

2021-04-26T19:34

россия

москва

михаил светов

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник оштрафовал члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова на 30 тысяч рублей и арестовал на 9 суток по двум административным протоколам о нарушениях на публичных акциях, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил назначить Светову М. административный арест сроком в 9 суток за правонарушение, предусмотренное части 2 статьи 20. 2 КоАП РФ и штраф в 30 тысяч рублей за другое правонарушение по аналогичной статье", - сказала пресс-секретарь суда.Как сообщили РИА Новости в суде, согласно одному из протоколов, Светову вменяется организация/проведение несогласованной акции 21 апреля2021 года в поддержку Алексея Навального, во втором речь идет об одной из январских акций.Сам Светов на своей странице в Twitter пояснил, что во втором протоколе его обвиняют в публикации 23 января (в тот день в Москве и других городах тоже прошли несогласованные акции) призыва в социальной сети.Максимум Светову грозило до 10 суток ареста за каждое нарушение.В ночь на воскресенье в квартиру к Светову пришли следователи с обыском, сообщал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, следственные действия проводились в рамках дела 2019 года о развратных действиях, по которому Светов проходит в качестве свидетеля.Однако в итоге либертарианца задержали для составления протокола об административном правонарушении (как оказалось впоследствии, двух). При этом, по данным адвоката, Светов находился в отделе полиции по Хорошевскому району около полутора суток.

https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html

https://ria.ru/20210422/peterburg-1729556437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, михаил светов, происшествия