https://ria.ru/20210426/starenie-1729636888.html

Остановить время. Ученые назвали простые способы замедлить старение

Остановить время. Ученые назвали простые способы замедлить старение

Судя по научным данным, человек стареет не постепенно, а рывками. Трижды организм перестраивается, и это отражается на качественном составе крови. Циркулирующие РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:00

2021-04-26T08:00

2021-04-26T08:03

наука

долголетие

старение

днк

биология

здоровье

сколковский институт науки и технологий

стэнфордский университет

новая зеландия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по научным данным, человек стареет не постепенно, а рывками. Трижды организм перестраивается, и это отражается на качественном составе крови. Циркулирующие в ней белки указывают, какие процессы продолжаются нормально, а какие затухают. Однако есть возможность отодвинуть старение. Возраст старенияНесколько лет исследователи из Стэнфордского университета (США) изучали образцы плазмы крови более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. В первую очередь интересовал протеом — совокупность содержащихся белков: по их концентрации можно судить о состоянии здоровья и ходе тех или иных процессов в организме. Выяснилось, что с возрастом значительно меняются уровни 1379 белков. Происходит это не постепенно, а скачкообразно, в три этапа — на 35-м году жизни, 61-м и 79-м. Вероятно, в это время организм существенно перестраивается. "Белки — "рабочие лошадки" клеток организма. Когда их уровни значительно меняются, меняемся и мы. Изучая тысячи белков в плазме, получаешь представление о том, что происходит по всему телу. <...> Так, концентрация отдельных белков может указывать на состояние здоровья человека, например, липопротеины отвечают за сердце", — отмечают в интервью пресс-службе Медицинской школы Стэнфорда авторы работы. Ученые подчеркнули: даже по 373 основным белкам можно определить биологический возраст. Однако почему уровни этих веществ на определенном этапе падают или растут, неизвестно. Авторы работы не уточняют, есть ли шансы как-то отсрочить такие скачки. Однако сразу несколько исследований выявили корреляцию между образом жизни и скоростью старения организма. Здоровый жир — молодой мозгЕще в 2017-м американские и испанские ученые обнаружили, что кетодиета — много жиров, белков и отказ от углеводов — улучшает работу мозга и заметно увеличивает шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Правда, эксперименты ставили на мышах. Но результаты впечатляли — пожилые грызуны, которые питались по такой системе, демонстрировали отличную память, были сообразительнее и выбирались из лабиринта быстрее, чем молодые особи на обычном рационе. Дело в том, что при кетодиете главный источник энергии для мозга и других органов — не глюкоза, а жирные кислоты и кетоны. Мышцы и клетки мозга переходят тогда в особый режим "сбережения энергии", из-за чего первые становятся более выносливыми, а вторые — медленнее стареют. Три года спустя с помощью метода нейровизуализации биологи из Университета Стоуни-Брук (США) получили похожие результаты и для людей. В исследовании приняли участие около тысячи добровольцев от 18 до 88 лет. Выяснилось, что глюкоза — основной источник энергии при традиционной диете — со временем уменьшает устойчивость связей между разными областями мозга. А вот кетоны, наоборот, ее укрепляют. Как отмечают авторы работы, эти данные свидетельствуют, что рацион с низким содержанием углеводов способен обратить вспять возрастные изменения в мозге. Меньше ешь, моложе выглядишьПо мнению ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) и Гарвардской медицинской школы (США), старение организма замедляет любая длительная низкокалорийная диета. К таким выводам они пришли, наблюдая за лабораторными мышами. У подопытных, которые долгое время ежедневно съедали небольшое количество пищи, замедлялись процессы старения. Речь идет о динамике метилирования ДНК — изменениях, которые не затрагивают последовательность генетического кода, но могут влиять на работу генов. Эти процессы проявляются в более позднем возрасте и указывают на увядание организма. В экспериментах ученых у мышей, питавшихся небольшим количеством корма, метильные группы в ДНК накапливались медленнее. А вот у их сородичей, которые несколько дней ели мало, а потом возвращались к обычному рациону, возрастные изменения, наоборот, ускорялись. Впрочем, как установили сотрудники Института биологии старения Общества Макса Планка (Германия), "молодильный" эффект дает не само уменьшение калорийности, а сокращение употребляемых белков и определенных аминокислот.Самоконтроль и никаких стрессовУченые из США, Нидерландов и Новой Зеландии считают, что медленнее стареют и дольше живут люди, которые умеют держать себя в руках. Несколько лет исследователи наблюдали за группой добровольцев, родившихся в Новой Зеландии в 1972 и 1973 годах. Оценивали здоровье, работу мозга и психологические особенности — участники эксперимента раз в два-три года проходили собеседования, анкетирования, комплексные обследования и сканирования. Кроме того, специалисты опрашивали их родителей, учителей и друзей. Анализ данных показал, что волевые, сдержанные и не очень импульсивные люди эффективнее справляются с финансовыми и социальными трудностями, меньше болеют и выглядят младше сверстников. Более того, тело и мозг у добровольцев с высоким уровнем самоконтроля биологически моложе. При этом умение контролировать чувства и эмоции — особенность не врожденная, отмечают авторы работы. Ее можно развить с помощью когнитивно-поведенческой терапии или программ эмоциональной регуляции. Люди научатся лучше планировать будущее и переживать меньше стрессов, а значит, и медленнее стареть. В душе всегда 17По мнению британских исследователей, дольше выглядят молодыми те, кто чувствует себя младше биологического возраста. Ученые проанализировали результаты 19 лонгитюдных исследований — таких, когда за добровольцами наблюдают несколько десятков лет. Оказалось, у тех, кто молод душой, ниже риск депрессий, деменций и возрастных проблем со здоровьем. Кроме того, у них, как правило, замедлены процессы старения мозга. Это установили исследователи из Сеульского университета (Южная Корея), изучив данные МРТ-сканирования мозга 68 здоровых людей в возрасте от 59 до 84 лет и сопоставив их с анкетированием. Добровольцы рассказывали, чувствуют они себя старше или моложе своих лет, и оценивали общее состояние своего здоровья. Все участники прошли тесты на когнитивные способности.Выяснилось, что люди, чей психологический возраст меньше биологического, лучше справляются с заданиями на память, реже жалуются на депрессии и в целом считают себя более здоровыми. МРТ-сканирования показали, что в ключевых областях их мозга больше серого вещества. Иными словами, у тех, кто не чувствует себя старым, и мозг "молодой". А вот у добровольцев, относящих себя к пожилым, когнитивные функции ниже, что отражается и на структуре мозга.

https://ria.ru/20210218/starenie-1597941154.html

https://ria.ru/20210202/geny-stareniya-1595707498.html

https://ria.ru/20210218/molodost-1597928447.html

https://ria.ru/20210220/dolgoletie-1598358659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

долголетие, старение, днк, биология, здоровье, сколковский институт науки и технологий, стэнфордский университет, новая зеландия, нидерланды, сша