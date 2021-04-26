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Американские спецслужбы видят в кибероперациях СВР угрозу для США
Американские спецслужбы видят в кибероперациях СВР угрозу для США
Американские спецслужбы утверждают, что Служба внешней разведки России якобы причастна к хакерским атакам на правительственные сети, аналитические центры и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:49
2021-04-26T19:49
фбр
министерство внутренней безопасности сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы утверждают, что Служба внешней разведки России якобы причастна к хакерским атакам на правительственные сети, аналитические центры и компании, работающие в сфере информационных технологий, и представляет угрозу для США, говорится в сообщении на сайте Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).По мнению ФБР и министерства внутренней безопасности США, "киберакторы СВР... продолжат пытаться получить разведданные от американских и иностранных организаций" с помощью кибератак, используя техники разной сложности. Доказательств подобной деятельности СВР американские спецслужбы не предоставили."СВР в первую очередь нацелена на правительственные сети, аналитические центры и организации, занимающиеся анализом политики, а также компании, занимающиеся информационными технологиями... Кибероперации СВР представляют давнюю угрозу США", - говорится в сообщении.Утверждается, что с 2018 года ФБР отметило якобы переход СВР от использования вредоносных программ против различных сетей к атакам на облачные ресурсы, включая электронные почты, с целью получения информации. "Выбор в качестве цели облачных ресурсов, вероятно, снижает вероятность обнаружения за счет использования взломанных учетных записей или ошибок в конфигурации системы, чтобы слиться с обычным или неконтролируемым трафиком в среде, которая плохо защищена, не отслеживается или не понимается организациями-жертвами", - отмечается в сообщении.Белый дом 15 апреля сообщил, что считает СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" против Штатов с использованием платформы SolarWinds. При этом в пресс-релизе утверждается, что СВР "также известна как (группировки хакеров) APT 29, Cozy Bear и The Dukes".Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и отметило, что разбирать риторику Белого дома – "отнюдь не задача разведки".
https://ria.ru/20200813/1575760840.html
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фбр, министерство внутренней безопасности сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, в мире

Американские спецслужбы видят в кибероперациях СВР угрозу для США

19:49 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы утверждают, что Служба внешней разведки России якобы причастна к хакерским атакам на правительственные сети, аналитические центры и компании, работающие в сфере информационных технологий, и представляет угрозу для США, говорится в сообщении на сайте Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).
По мнению ФБР и министерства внутренней безопасности США, "киберакторы СВР... продолжат пытаться получить разведданные от американских и иностранных организаций" с помощью кибератак, используя техники разной сложности. Доказательств подобной деятельности СВР американские спецслужбы не предоставили.
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"СВР в первую очередь нацелена на правительственные сети, аналитические центры и организации, занимающиеся анализом политики, а также компании, занимающиеся информационными технологиями... Кибероперации СВР представляют давнюю угрозу США", - говорится в сообщении.
Утверждается, что с 2018 года ФБР отметило якобы переход СВР от использования вредоносных программ против различных сетей к атакам на облачные ресурсы, включая электронные почты, с целью получения информации. "Выбор в качестве цели облачных ресурсов, вероятно, снижает вероятность обнаружения за счет использования взломанных учетных записей или ошибок в конфигурации системы, чтобы слиться с обычным или неконтролируемым трафиком в среде, которая плохо защищена, не отслеживается или не понимается организациями-жертвами", - отмечается в сообщении.
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Белый дом 15 апреля сообщил, что считает СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" против Штатов с использованием платформы SolarWinds. При этом в пресс-релизе утверждается, что СВР "также известна как (группировки хакеров) APT 29, Cozy Bear и The Dukes".
Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и отметило, что разбирать риторику Белого дома – "отнюдь не задача разведки".
 
ФБРМинистерство внутренней безопасности СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАВ мире
 
 
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