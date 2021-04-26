https://ria.ru/20210426/ssha-1729910740.html

Володин: США узурпируют национальный суверенитет своих "союзников"

Володин: США узурпируют национальный суверенитет своих "союзников"

США девальвируют базовый принцип демократии, защищая Запад от "имеющих место посягательств" России и Китая, и фактически "узурпируют национальный суверенитет... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:50

2021-04-26T07:50

2021-04-26T11:00

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

вячеслав володин

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в мире

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США девальвируют базовый принцип демократии, защищая Запад от "имеющих место посягательств" России и Китая, и фактически "узурпируют национальный суверенитет своих "союзников", написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вашингтон, столкнувшись с кризисом демократии, при помощи "кнута и пряника" нередко принуждает западные правительства поступать вопреки воле своих граждан."Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а "дядя Сэм", — заметил спикер Госдумы.В качестве примера Володин привел историю с "Северным потоком — 2". Политик отметил, что Германия как может сопротивляется давлению Соединенных Штатов и, видимо, сможет отстоять право поступать в соответствии со своими национальными интересами."Но в абсолютном большинстве случаев западные "союзники" США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа", — заключил парламентарий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США (они продвигают в Европу свой сжиженный природный газ), а также Украина и ряд европейских стран. После введенных в декабре 2019-го Вашингтоном санкций против компаний, занятых в проекте, работы приостанавливали примерно на год.По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, осталось уложить 121 километр магистрали.

https://ria.ru/20210426/diplomatiya-1729899724.html

https://ria.ru/20210425/matvienko-1729847423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, вячеслав володин, сша, в мире