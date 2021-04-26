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Володин: США узурпируют национальный суверенитет своих "союзников"
Володин: США узурпируют национальный суверенитет своих "союзников"
США девальвируют базовый принцип демократии, защищая Запад от "имеющих место посягательств" России и Китая, и фактически "узурпируют национальный суверенитет... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:50
2021-04-26T11:00
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
вячеслав володин
сша
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США девальвируют базовый принцип демократии, защищая Запад от "имеющих место посягательств" России и Китая, и фактически "узурпируют национальный суверенитет своих "союзников", написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вашингтон, столкнувшись с кризисом демократии, при помощи "кнута и пряника" нередко принуждает западные правительства поступать вопреки воле своих граждан."Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а "дядя Сэм", — заметил спикер Госдумы.В качестве примера Володин привел историю с "Северным потоком — 2". Политик отметил, что Германия как может сопротивляется давлению Соединенных Штатов и, видимо, сможет отстоять право поступать в соответствии со своими национальными интересами."Но в абсолютном большинстве случаев западные "союзники" США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа", — заключил парламентарий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США (они продвигают в Европу свой сжиженный природный газ), а также Украина и ряд европейских стран. После введенных в декабре 2019-го Вашингтоном санкций против компаний, занятых в проекте, работы приостанавливали примерно на год.По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, осталось уложить 121 километр магистрали.
https://ria.ru/20210426/diplomatiya-1729899724.html
https://ria.ru/20210425/matvienko-1729847423.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, вячеслав володин, сша, в мире

Володин: США узурпируют национальный суверенитет своих "союзников"

07:50 26.04.2021 (обновлено: 11:00 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США девальвируют базовый принцип демократии, защищая Запад от "имеющих место посягательств" России и Китая, и фактически "узурпируют национальный суверенитет своих "союзников", написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вашингтон, столкнувшись с кризисом демократии, при помощи "кнута и пряника" нередко принуждает западные правительства поступать вопреки воле своих граждан.
"Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а "дядя Сэм", — заметил спикер Госдумы.
В качестве примера Володин привел историю с "Северным потоком — 2". Политик отметил, что Германия как может сопротивляется давлению Соединенных Штатов и, видимо, сможет отстоять право поступать в соответствии со своими национальными интересами.
"Но в абсолютном большинстве случаев западные "союзники" США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа", — заключил парламентарий.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США (они продвигают в Европу свой сжиженный природный газ), а также Украина и ряд европейских стран. После введенных в декабре 2019-го Вашингтоном санкций против компаний, занятых в проекте, работы приостанавливали примерно на год.
По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, осталось уложить 121 километр магистрали.
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