Условный рефлекс: как тренируются спасатели-добровольцы

Как отмечает заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин, число желающих попасть в отряд не уменьшается, так как всегда есть люди, стремящиеся помочь другому.

"Как и в предыдущие годы число заявок не изменилось. Разве что из-за пандемии активность при проведении мероприятий снизилась. Сбор резервистов в прошлом году мы не проводили", — указывает он.