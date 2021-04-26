Условный рефлекс: как тренируются спасатели-добровольцы
Работа спасателей-добровольцев требует не только отваги, храбрости и силы, но и постоянного оттачивания навыков, как и у их "официальных" коллег.
Работа спасателей-добровольцев требует не только отваги, храбрости и силы, но и постоянного оттачивания навыков, как и у их "официальных" коллег.
Учебный полигон для подготовки спасателей и пожарных ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в подмосковных Апаринках может принять сотни людей. Именно здесь два раза в год и проходят учебно-тренировочные сборы добровольцев "СпасРезерва" и "Лизы Алерт".
Учебный полигон для подготовки спасателей и пожарных ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в подмосковных Апаринках может принять сотни людей. Именно здесь два раза в год и проходят учебно-тренировочные сборы добровольцев "СпасРезерва" и "Лизы Алерт".
Как отмечает заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин, число желающих попасть в отряд не уменьшается, так как всегда есть люди, стремящиеся помочь другому.
"Как и в предыдущие годы число заявок не изменилось. Разве что из-за пандемии активность при проведении мероприятий снизилась. Сбор резервистов в прошлом году мы не проводили", — указывает он.
Как отмечает заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин, число желающих попасть в отряд не уменьшается, так как всегда есть люди, стремящиеся помочь другому.
"Как и в предыдущие годы число заявок не изменилось. Разве что из-за пандемии активность при проведении мероприятий снизилась. Сбор резервистов в прошлом году мы не проводили", — указывает он.
Чтобы стать спасателем-добровольцем, нужно пройти обучение — это порядка 300 часов теории и практики. При этом специфика подготовки добровольцев и профессионалов абсолютно идентична.
"Та же самая программа, те же самые действия. Набор в учебно-методический центр департамента ГОЧСиПБ осуществляется в три потока в течение года. После того, как человек прошел обучение, он должен получить статус спасателя, то есть подтвердить свои знания и умения в работах, связанных с риском для жизни и чрезвычайных ситуациях. Есть соответствующая комиссия Москвы, которая занимается аттестацией. Через три года ее нужно подтверждать", — говорит Скоркин.
Чтобы стать спасателем-добровольцем, нужно пройти обучение — это порядка 300 часов теории и практики. При этом специфика подготовки добровольцев и профессионалов абсолютно идентична.
"Та же самая программа, те же самые действия. Набор в учебно-методический центр департамента ГОЧСиПБ осуществляется в три потока в течение года. После того, как человек прошел обучение, он должен получить статус спасателя, то есть подтвердить свои знания и умения в работах, связанных с риском для жизни и чрезвычайных ситуациях. Есть соответствующая комиссия Москвы, которая занимается аттестацией. Через три года ее нужно подтверждать", — говорит Скоркин.
Со временем у многих добровольцев происходит эмоциональное выгорание, либо они решают больше времени посвящать семье. "Средний срок "карьеры" такого спасателя 3—5 лет. Однако тот, кто остался, будет в отряде еще много лет, как показывает практика. Это уже фанаты своего дела, готовые выехать и помочь людям. Бывает даже, что некоторые уходят и потом возвращаются", — отмечает замруководителя департамента.
Со временем у многих добровольцев происходит эмоциональное выгорание, либо они решают больше времени посвящать семье. "Средний срок "карьеры" такого спасателя 3—5 лет. Однако тот, кто остался, будет в отряде еще много лет, как показывает практика. Это уже фанаты своего дела, готовые выехать и помочь людям. Бывает даже, что некоторые уходят и потом возвращаются", — отмечает замруководителя департамента.
Между прочим, инициаторами учебных сборов и их частотой были сами добровольцы, подчеркивает Скоркин.
"Это началось еще 15 лет назад. Сборы позволяют добровольцам получить дополнительные знания и навыки, отточить мастерство, обменяться опытом, освоить новые инструменты и повысить квалификацию, так как меняются подходы к работе, появляется новое оборудование", — подчеркивает он.
Между прочим, инициаторами учебных сборов и их частотой были сами добровольцы, подчеркивает Скоркин.
"Это началось еще 15 лет назад. Сборы позволяют добровольцам получить дополнительные знания и навыки, отточить мастерство, обменяться опытом, освоить новые инструменты и повысить квалификацию, так как меняются подходы к работе, появляется новое оборудование", — подчеркивает он.
Очередные такие сборы прошли в Апаринках в середине апреля. На 30 площадках, расположенных по всему полигону, разместили точки для отработки различных спасательных умений. К примеру, на специальном тренажере, моделирующим ДТП подготовили следующее задание: автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта, а в салоне ребенок и водитель. Водитель с проникающим ранением грудной клетки, салон завален обломками металла. Задача этапа — разблокировать пострадавших. Осложнялось все тем, что работали без манекенов, роли пострадавших выполняли статисты. Добровольцы тренировались работать гидравлическим аварийно-спасательным инструментом рядом с живым человеком, осознавая риски.
Очередные такие сборы прошли в Апаринках в середине апреля. На 30 площадках, расположенных по всему полигону, разместили точки для отработки различных спасательных умений. К примеру, на специальном тренажере, моделирующим ДТП подготовили следующее задание: автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта, а в салоне ребенок и водитель. Водитель с проникающим ранением грудной клетки, салон завален обломками металла. Задача этапа — разблокировать пострадавших. Осложнялось все тем, что работали без манекенов, роли пострадавших выполняли статисты. Добровольцы тренировались работать гидравлическим аварийно-спасательным инструментом рядом с живым человеком, осознавая риски.
"На учебной башне отрабатывали подъем комбинированным способом в окно четвертого этажа с использованием трехколенной лестницы и лестницы-штурмовки. В этом году добровольцы опробовали новые тренажеры. В общем, все то новое, что появляется в нашем гарнизоне, мы доводим до спасателей и отрабатываем методику", — добавляет Скоркин.
"На учебной башне отрабатывали подъем комбинированным способом в окно четвертого этажа с использованием трехколенной лестницы и лестницы-штурмовки. В этом году добровольцы опробовали новые тренажеры. В общем, все то новое, что появляется в нашем гарнизоне, мы доводим до спасателей и отрабатываем методику", — добавляет Скоркин.
Составить портрет среднестатистического добровольца достаточно сложно, считает он, так как обучаться приходят самые разные люди.
"Это и молодые, и зрелые мужчины, и женщины разных профессий и возрастов. К слову, есть ребята, которые были добровольцами, а потом ушли в профессионалы. Но при этом связи с добровольцами не разрывают. Таких примеров в "СпасРезерве" много", — говорит он.
Составить портрет среднестатистического добровольца достаточно сложно, считает он, так как обучаться приходят самые разные люди.
"Это и молодые, и зрелые мужчины, и женщины разных профессий и возрастов. К слову, есть ребята, которые были добровольцами, а потом ушли в профессионалы. Но при этом связи с добровольцами не разрывают. Таких примеров в "СпасРезерве" много", — говорит он.