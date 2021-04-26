https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1730002657.html

Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях

Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях

Решение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения противоречит договоренностям и может привести к потере Донбасса для Украины, считают РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:43

2021-04-26T15:43

2021-04-26T15:43

минские соглашения

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения противоречит договоренностям и может привести к потере Донбасса для Украины, считают в парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США."Такое заявление означает выход Украины из минских соглашений, которые утверждены решением Совета Безопасности ООН, противоречит результатам договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, и является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса. Решение Зеленского означает, что мира на Донбассе не будет, а единственная альтернатива миру ‒ потеря Донбасса для Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник.В партии утверждают, что Зеленский заинтересован в отказе от мирного урегулирования и продолжении вооруженного конфликта в Донбассе и не намерен восстанавливать целостность Украины."Продолжение вооруженного конфликта развязывает руки президенту Зеленскому в вопросах установления диктатуры и узурпации власти через преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, расправу над судебной системой, позволяет оправдывать вопиющий непрофессионализм и коррупцию его окружения", - подытожили в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/peskov-1729981001.html

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, оон, украина, в мире