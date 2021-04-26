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Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях
Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях
Решение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения противоречит договоренностям и может привести к потере Донбасса для Украины, считают РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:43
2021-04-26T15:43
минские соглашения
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения противоречит договоренностям и может привести к потере Донбасса для Украины, считают в парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США."Такое заявление означает выход Украины из минских соглашений, которые утверждены решением Совета Безопасности ООН, противоречит результатам договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, и является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса. Решение Зеленского означает, что мира на Донбассе не будет, а единственная альтернатива миру ‒ потеря Донбасса для Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник.В партии утверждают, что Зеленский заинтересован в отказе от мирного урегулирования и продолжении вооруженного конфликта в Донбассе и не намерен восстанавливать целостность Украины."Продолжение вооруженного конфликта развязывает руки президенту Зеленскому в вопросах установления диктатуры и узурпации власти через преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, расправу над судебной системой, позволяет оправдывать вопиющий непрофессионализм и коррупцию его окружения", - подытожили в заявлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/peskov-1729981001.html
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минские соглашения, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Украинская оппозиция осудила заявление Зеленского о Минских соглашениях

15:43 26.04.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения противоречит договоренностям и может привести к потере Донбасса для Украины, считают в парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Такое заявление означает выход Украины из минских соглашений, которые утверждены решением Совета Безопасности ООН, противоречит результатам договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, и является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса. Решение Зеленского означает, что мира на Донбассе не будет, а единственная альтернатива миру ‒ потеря Донбасса для Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник.
В партии утверждают, что Зеленский заинтересован в отказе от мирного урегулирования и продолжении вооруженного конфликта в Донбассе и не намерен восстанавливать целостность Украины.
"Продолжение вооруженного конфликта развязывает руки президенту Зеленскому в вопросах установления диктатуры и узурпации власти через преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, расправу над судебной системой, позволяет оправдывать вопиющий непрофессионализм и коррупцию его окружения", - подытожили в заявлении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 13:53
Песков объяснил, почему Минские соглашения нельзя просто видоизменить
 
Минские соглашенияОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
 
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