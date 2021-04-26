Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
12:43 26.04.2021 (обновлено: 13:52 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил "переписать" минские договоренности и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.
Песков назвал высказывание Зеленского "очередным тревожным сигналом".
"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимают на месте украинские полевые командиры без санкции вышестоящего руководства.
Киевские власти неоднократно призывали к изменению или отказу от минских соглашений, поскольку они требуют проведения конституционной реформы на Украине и принятия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Москве настаивают на обязательности соблюдения подписанных ранее договоренностей.