https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729962863.html

Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:43

2021-04-26T12:43

2021-04-26T13:52

владимир зеленский

дмитрий песков

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729422031_0:0:2637:1483_1920x0_80_0_0_b8f56cada14475f91432ed29d7c3f3f1.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил "переписать" минские договоренности и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.Песков назвал высказывание Зеленского "очередным тревожным сигналом"."Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимают на месте украинские полевые командиры без санкции вышестоящего руководства.Киевские власти неоднократно призывали к изменению или отказу от минских соглашений, поскольку они требуют проведения конституционной реформы на Украине и принятия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Москве настаивают на обязательности соблюдения подписанных ранее договоренностей.

https://ria.ru/20210407/ukraina-1727203376.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий песков, сша, украина, в мире