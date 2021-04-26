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Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения
Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:43
2021-04-26T13:52
владимир зеленский
дмитрий песков
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил "переписать" минские договоренности и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.Песков назвал высказывание Зеленского "очередным тревожным сигналом"."Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимают на месте украинские полевые командиры без санкции вышестоящего руководства.Киевские власти неоднократно призывали к изменению или отказу от минских соглашений, поскольку они требуют проведения конституционной реформы на Украине и принятия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Москве настаивают на обязательности соблюдения подписанных ранее договоренностей.
https://ria.ru/20210407/ukraina-1727203376.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
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владимир зеленский, дмитрий песков, сша, украина, в мире

Песков ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

12:43 26.04.2021 (обновлено: 13:52 26.04.2021)
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минские соглашения невозможно изменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил "переписать" минские договоренности и расширить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет привлечения США.
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 15:14
Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Песков назвал высказывание Зеленского "очередным тревожным сигналом".
"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Россия расставила точки над Україной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимают на месте украинские полевые командиры без санкции вышестоящего руководства.
Киевские власти неоднократно призывали к изменению или отказу от минских соглашений, поскольку они требуют проведения конституционной реформы на Украине и принятия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Москве настаивают на обязательности соблюдения подписанных ранее договоренностей.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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