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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210426/soglashenie-1729955377.html
РТК на выставке ШОС подпишет соглашение с ассоциацией предприятий КНР
РТК на выставке ШОС подпишет соглашение с ассоциацией предприятий КНР
Россия расширит правовую базу торгово-экономического сотрудничества с КНР на открывающейся 26 апреля в Циндао торгово-инвестиционной ярмарке Шанхайской... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:21
2021-04-26T12:21
россия-китай: главное
россия
китай
циндао
экономика
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МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия расширит правовую базу торгово-экономического сотрудничества с КНР на открывающейся 26 апреля в Циндао торгово-инвестиционной ярмарке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" председатель совета директоров Российской торговой компании в Китае (РТК) Артём Шаров.По его словам, на полях выставки будет подписано соглашение о сотрудничестве со Всекитайской ассоциацией развития предприятий за рубежом, которая объединяет финансовые и отраслевые структуры КНР, реализующие стратегию "выхода во вне".Также будет заключен договор по поставкам российской рыбной продукции в Китай с одним из крупнейших игроков рыбопромышленного сектора КНР - корпорацией Bohai Aquatic products.По словам Шарова, в будущем договорная база торгового сотрудничества будет постоянно расширяться. "Мы договорились с руководством управления коммерции провинции Шаньдун и Управляющим комитетом Зоны "Китай - ШОС" о проведении работы по отбору других заинтересованных в сотрудничестве компаний региона", - отметил он.Торгово-инвестиционная ярмарка пройдет на базе демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС. Площадь выставки составит 21 тысяч квадратных метров, в ней примут участие почти полторы тысячи предприятий из 30 с лишним стран.Российская торговая компания в Китае является непосредственным партнером этой площадки: профильное соглашение было подписано в ноябре минувшего года. Директор департамента коммуникаций Денис Палецкий отметил, что документ предусматривает "выход российских производителей в китайские регионы". "Это соответствует нашей стратегии определения ключевых, наиболее перспективных региональных "точек роста" экспорта в России и, соответственно, импорта в Китае. Наша главная цель – измеряемый конкретными объемами контрактов вклад в реализацию поставленной главами государств двух стран задачи удвоения двустороннего торгового оборота к 2024 году", - отметил собеседник информслужбы.Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС была создана по итогам саммита Шанхайской группы в 2018 году. Ее площадь - 61 квадратный километр. На ее базе действует комплексный узел морского, воздушного шоссейного и железнодорожного транспорта. Здесь работает центр молодежных стартапов, проводятся ежегодная торгово-инвестиционная выставка, создается фонд инноваций и предпринимательства.
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россия, китай, циндао, экономика

РТК на выставке ШОС подпишет соглашение с ассоциацией предприятий КНР

12:21 26.04.2021
 
© Depositphotos / Thatreec“Площадь 4 мая" в городе Циндао, Китай
“Площадь 4 мая в городе Циндао, Китай - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / Thatreec
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МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия расширит правовую базу торгово-экономического сотрудничества с КНР на открывающейся 26 апреля в Циндао торгово-инвестиционной ярмарке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" председатель совета директоров Российской торговой компании в Китае (РТК) Артём Шаров.
По его словам, на полях выставки будет подписано соглашение о сотрудничестве со Всекитайской ассоциацией развития предприятий за рубежом, которая объединяет финансовые и отраслевые структуры КНР, реализующие стратегию "выхода во вне".
"Хочу отметить важность подписания в Циндао соглашения с Ассоциацией развития предприятий за рубежом – одного из активных участников российско-китайской инвестиционной кооперации. Это партнёрство важно для РТК в Китае как компании, входящей в группу ВЭБ.РФ, реализующей задачу привлечения инвестиций, финансирования и подрядных организаций для значимых проектов на территории России. Надеемся на активность нового партнёра РТК в деле привлечения китайских капиталов", - подчеркнул собеседник информслужбы.
Также будет заключен договор по поставкам российской рыбной продукции в Китай с одним из крупнейших игроков рыбопромышленного сектора КНР - корпорацией Bohai Aquatic products.
По словам Шарова, в будущем договорная база торгового сотрудничества будет постоянно расширяться. "Мы договорились с руководством управления коммерции провинции Шаньдун и Управляющим комитетом Зоны "Китай - ШОС" о проведении работы по отбору других заинтересованных в сотрудничестве компаний региона", - отметил он.
Торгово-инвестиционная ярмарка пройдет на базе демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС. Площадь выставки составит 21 тысяч квадратных метров, в ней примут участие почти полторы тысячи предприятий из 30 с лишним стран.
Российская торговая компания в Китае является непосредственным партнером этой площадки: профильное соглашение было подписано в ноябре минувшего года. Директор департамента коммуникаций Денис Палецкий отметил, что документ предусматривает "выход российских производителей в китайские регионы". "Это соответствует нашей стратегии определения ключевых, наиболее перспективных региональных "точек роста" экспорта в России и, соответственно, импорта в Китае. Наша главная цель – измеряемый конкретными объемами контрактов вклад в реализацию поставленной главами государств двух стран задачи удвоения двустороннего торгового оборота к 2024 году", - отметил собеседник информслужбы.
Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС была создана по итогам саммита Шанхайской группы в 2018 году. Ее площадь - 61 квадратный километр. На ее базе действует комплексный узел морского, воздушного шоссейного и железнодорожного транспорта. Здесь работает центр молодежных стартапов, проводятся ежегодная торгово-инвестиционная выставка, создается фонд инноваций и предпринимательства.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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