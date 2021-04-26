Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/skalolazanie-1730015616.html
Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде
Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде
27 апреля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн - конференция, посвященная дебюту спортивного скалолазания на Олимпийских играх.
2021-04-26T16:35
2021-04-26T16:55
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1730015616.jpg?1619445319
Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации скалолазания России Дмитрий БЫЧКОВ;- тренер сборной России по скалолазанию Игорь ГУСАК;- член сборной России по спортивному скалолазанию, обладательница олимпийской лицензии Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия КАПЛИНА.Мероприятие проводится ровно за 100 дней до начала олимпийского турнира по спортивному скалолазанию в Токио.XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как скалолазание стало олимпийским видом спорта? Каковы перспективы развития скалолазания внутри олимпийской программы? Как проходит подготовка российских скалолазов к главному старту сезона?Также в рамках мероприятия представители Олимпийского комитета России и Федерации скалолазания России расскажут о взаимодействии в рамках подготовки кандидатов в Команду Олимпийского комитета России для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде

16:35 26.04.2021 (обновлено: 16:55 26.04.2021)
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн - конференция, посвященная дебюту спортивного скалолазания на Олимпийских играх.
Задать вопрос

Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации скалолазания России Дмитрий БЫЧКОВ;
- тренер сборной России по скалолазанию Игорь ГУСАК;
- член сборной России по спортивному скалолазанию, обладательница олимпийской лицензии Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия КАПЛИНА.

Мероприятие проводится ровно за 100 дней до начала олимпийского турнира по спортивному скалолазанию в Токио.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как скалолазание стало олимпийским видом спорта? Каковы перспективы развития скалолазания внутри олимпийской программы? Как проходит подготовка российских скалолазов к главному старту сезона?
Также в рамках мероприятия представители Олимпийского комитета России и Федерации скалолазания России расскажут о взаимодействии в рамках подготовки кандидатов в Команду Олимпийского комитета России для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния