https://ria.ru/20210426/skalolazanie-1730015616.html

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде

27 апреля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн - конференция, посвященная дебюту спортивного скалолазания на Олимпийских играх.

2021-04-26T16:35

2021-04-26T16:35

2021-04-26T16:55

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации скалолазания России Дмитрий БЫЧКОВ;- тренер сборной России по скалолазанию Игорь ГУСАК;- член сборной России по спортивному скалолазанию, обладательница олимпийской лицензии Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия КАПЛИНА.Мероприятие проводится ровно за 100 дней до начала олимпийского турнира по спортивному скалолазанию в Токио.XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как скалолазание стало олимпийским видом спорта? Каковы перспективы развития скалолазания внутри олимпийской программы? Как проходит подготовка российских скалолазов к главному старту сезона?Также в рамках мероприятия представители Олимпийского комитета России и Федерации скалолазания России расскажут о взаимодействии в рамках подготовки кандидатов в Команду Олимпийского комитета России для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы