Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скалолазанию к Олимпиаде
16:35 26.04.2021 (обновлено: 16:55 26.04.2021)
27 апреля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн - конференция, посвященная дебюту спортивного скалолазания на Олимпийских играх.
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Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации скалолазания России Дмитрий БЫЧКОВ;
- тренер сборной России по скалолазанию Игорь ГУСАК;
- член сборной России по спортивному скалолазанию, обладательница олимпийской лицензии Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия КАПЛИНА.
Мероприятие проводится ровно за 100 дней до начала олимпийского турнира по спортивному скалолазанию в Токио.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как скалолазание стало олимпийским видом спорта? Каковы перспективы развития скалолазания внутри олимпийской программы? Как проходит подготовка российских скалолазов к главному старту сезона?
Также в рамках мероприятия представители Олимпийского комитета России и Федерации скалолазания России расскажут о взаимодействии в рамках подготовки кандидатов в Команду Олимпийского комитета России для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации скалолазания России Дмитрий БЫЧКОВ;
- тренер сборной России по скалолазанию Игорь ГУСАК;
- член сборной России по спортивному скалолазанию, обладательница олимпийской лицензии Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия КАПЛИНА.
Мероприятие проводится ровно за 100 дней до начала олимпийского турнира по спортивному скалолазанию в Токио.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как скалолазание стало олимпийским видом спорта? Каковы перспективы развития скалолазания внутри олимпийской программы? Как проходит подготовка российских скалолазов к главному старту сезона?
Также в рамках мероприятия представители Олимпийского комитета России и Федерации скалолазания России расскажут о взаимодействии в рамках подготовки кандидатов в Команду Олимпийского комитета России для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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