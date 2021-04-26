https://ria.ru/20210426/shkola-1730023743.html
Путину доложат о ситуации с ценами на подключение школ к интернету
Путину доложат о ситуации с ценами на подключение школ к интернету
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о дополнительных мерах по предотвращению неоправданного завышения цен на подключение школ к... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:01
2021-04-26T17:01
2021-04-26T17:18
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о дополнительных мерах по предотвращению неоправданного завышения цен на подключение школ к высокоскоростному интернету, говорится в опубликованный на сайте Кремля поручениях."Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов... принять дополнительные меры, направленные на недопущение случаев неоправданного завышения стоимости услуг по подключению общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету", - говорится в сообщении. Доложить о проделанной работе необходимо до 1 июля 2021 года.
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владимир путин, общество