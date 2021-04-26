https://ria.ru/20210426/shkola-1729906067.html

Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября

Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября

Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:42

2021-04-26T05:42

2021-04-26T05:42

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе.

https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html

приморский край

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приморский край, общество