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Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября
Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября
Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T05:42
2021-04-26T05:42
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе.
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
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приморский край, общество

Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября

05:42 26.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 19:32Иркутская область
В Иркутской области рассказали о строительстве школ
"Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров. Прошла экспертиза нового корпуса – там не было повреждений, но мы подстраховываемся. Если там все будет хорошо, старшеклассники вернутся туда учиться", - сказал собеседник.
 
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