Школу в Приморье, где обрушилась стена, реконструируют к 1 сентября
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Власти планируют к 1 сентября реконструировать школу в селе Воздвиженка в Приморье, где ранее обрушилась стена, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе.
"Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров. Прошла экспертиза нового корпуса – там не было повреждений, но мы подстраховываемся. Если там все будет хорошо, старшеклассники вернутся туда учиться", - сказал собеседник.