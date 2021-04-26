https://ria.ru/20210426/seks_i_smert-1729947375.html
"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям пересмотреть взгляд на секс в мире и в нашей стране? Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?
2021-04-26T12:00
2021-04-26T12:00
2021-04-26T12:13
страхи/ошибки
подкаст
секс
психология
общество
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"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям пересмотреть взгляд на секс в мире и в нашей стране? Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям пересмотреть взгляд на секс в мире и в нашей стране? Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?
audio/mpeg
О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова. 1:15 Почему мы не говорим про секс и смерть?1:55 Практика благословения у родителей 2:55 Как болеют люди в разных странах?6:00 Как пережить горе?13:40 Почему так трудно говорить про секс? 17:30 Как научиться говорить о сексе22:40 Упражнения от сексолога и психолога24:20 Заниматься сексом на первом свидании – это нормально 25:45 Почему супругам очень важно говорить о сексе26:55 Главный совет психолога и сексолога: сначала сделай счастливым себяЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, секс, психология, общество
"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
12:00 26.04.2021 (обновлено: 12:13 26.04.2021)
Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям пересмотреть взгляд на секс в мире и в нашей стране? Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?
О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.
1:15 Почему мы не говорим про секс и смерть?
1:55 Практика благословения у родителей
2:55 Как болеют люди в разных странах?
13:40 Почему так трудно говорить про секс?
17:30 Как научиться говорить о сексе
22:40 Упражнения от сексолога и психолога
24:20 Заниматься сексом на первом свидании – это нормально
25:45 Почему супругам очень важно говорить о сексе
26:55 Главный совет психолога и сексолога: сначала сделай счастливым себя
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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