https://ria.ru/20210426/savinykh-1729949408.html

Савиных: Союзное государство возникло как реакция на распад СССР

Савиных: Союзное государство возникло как реакция на распад СССР

Союзное государство стало одним из эффективных инструментов снижения негативных последствий распада СССР, считает председатель Постоянной комиссии по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:23

2021-04-26T12:23

2021-04-26T12:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

союзное государство

белоруссия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Союзное государство стало одним из эффективных инструментов снижения негативных последствий распада СССР, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных. Савиных принял участие в видеомосте Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня"."Распад единого хозяйственного комплекса сопровождался очень сильным падением валового внутреннего продукта, производственной активности. И нужно было просто банально наводить порядок, восстанавливать неожиданно потерянные связи", - констатировал Савиных.Парламентарий отметил, что благодаря двусторонним контактам, политическим инструментам, которые были одновременно и экономическими, Россия и Белоруссия смогли пройти сложный период развития. По словам Савиных, Союзному государству пока не хватает механизмов координации политических и социальных вопросов. "Союзное государство – это наиболее развитый политический институт, который существует между двумя странами. И, на мой взгляд, этот институт имеет все возможности для того, чтобы вырасти в многосторонний институт, который добавит к экономическому и оборонному измерениям еще и политические, и социальные", - заключил он.

https://ria.ru/20210426/savinykh-1729948513.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, белоруссия