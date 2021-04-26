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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210426/savinykh-1729949408.html
Савиных: Союзное государство возникло как реакция на распад СССР
Савиных: Союзное государство возникло как реакция на распад СССР
Союзное государство стало одним из эффективных инструментов снижения негативных последствий распада СССР, считает председатель Постоянной комиссии по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:23
2021-04-26T12:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
союзное государство
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Союзное государство стало одним из эффективных инструментов снижения негативных последствий распада СССР, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных. Савиных принял участие в видеомосте Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня"."Распад единого хозяйственного комплекса сопровождался очень сильным падением валового внутреннего продукта, производственной активности. И нужно было просто банально наводить порядок, восстанавливать неожиданно потерянные связи", - констатировал Савиных.Парламентарий отметил, что благодаря двусторонним контактам, политическим инструментам, которые были одновременно и экономическими, Россия и Белоруссия смогли пройти сложный период развития. По словам Савиных, Союзному государству пока не хватает механизмов координации политических и социальных вопросов. "Союзное государство – это наиболее развитый политический институт, который существует между двумя странами. И, на мой взгляд, этот институт имеет все возможности для того, чтобы вырасти в многосторонний институт, который добавит к экономическому и оборонному измерениям еще и политические, и социальные", - заключил он.
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россия, союзное государство, белоруссия

Савиных: Союзное государство возникло как реакция на распад СССР

12:23 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Союзное государство стало одним из эффективных инструментов снижения негативных последствий распада СССР, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.
Савиных принял участие в видеомосте Москва-Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси", прошедшего на площадке МИА "Россия сегодня".
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 11:55Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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"Распад единого хозяйственного комплекса сопровождался очень сильным падением валового внутреннего продукта, производственной активности. И нужно было просто банально наводить порядок, восстанавливать неожиданно потерянные связи", - констатировал Савиных.
Парламентарий отметил, что благодаря двусторонним контактам, политическим инструментам, которые были одновременно и экономическими, Россия и Белоруссия смогли пройти сложный период развития.
"Сегодня, по прошествии почти тридцати лет, мы переходим на новый этап. И на повестку дня очень ярко, недвусмысленно выходит вопрос: а мы готовы действительно сформировать собственный экономический, политический и оборонный макрорегион? Этот вопрос, наверное, самый главный и принципиальный, который, вне всякого сомнения, просматривается за работой и функционированием Союзного государства. Мне кажется, что именно здесь нужно искать смысл его дальнейшего развития", - подчеркнул он.
По словам Савиных, Союзному государству пока не хватает механизмов координации политических и социальных вопросов.
"Союзное государство – это наиболее развитый политический институт, который существует между двумя странами. И, на мой взгляд, этот институт имеет все возможности для того, чтобы вырасти в многосторонний институт, который добавит к экономическому и оборонному измерениям еще и политические, и социальные", - заключил он.
 
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