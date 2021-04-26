https://ria.ru/20210426/russkikh-1729937611.html

В Ульяновской области чиновницу уволили из-за нехватки тестов на COVID-19

В Ульяновской области чиновницу уволили из-за нехватки тестов на COVID-19

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил освободить от занимаемой должности и.о. первого зампреда правительства региона Екатерину Убу из-за... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:14

2021-04-26T11:14

2021-04-26T12:01

коронавирус в россии

здоровье - общество

алексей русских

ульяновская область

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САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил освободить от занимаемой должности и.о. первого зампреда правительства региона Екатерину Убу из-за ситуации с тестами на коронавирус.В понедельник на совещании по комплексному развитию Ульяновской области представители министерства здравоохранения региона доложили губернатору, что тестов на коронавирус в области осталось на две недели, есть сложности с финансированием закупок реагентов. Русских назвал ситуацию критической и сообщил, что в понедельник будет созвано экстренное совещание.Он подчеркнул, что вопросы борьбы с коронавирусом на сегодняшний день являются первоочередными.В конце совещания врио главы региона сообщил, что министерства просвещения, здравоохранения, семейной и демографической политики, молодежного развития, искусства, физической культуры и спорта, а также Агентство по привлечению трудовых ресурсов и управление ЗАГС, которые курировала Уба, переходят в оперативное управление и.о. председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

https://ria.ru/20210408/russkikh-1727426313.html

ульяновская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, алексей русских, ульяновская область