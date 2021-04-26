https://ria.ru/20210426/rozhdaemost-1729951867.html

Рождаемость в Туве превысила показатели 2019 года

Рождаемость в Туве превысила показатели 2019 года

Количество новорожденных в Туве в 2020 году превысило показатели 2019 года более чем на 500 младенцев и составило 6 582, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:07

2021-04-26T12:07

2021-04-26T12:07

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Количество новорожденных в Туве в 2020 году превысило показатели 2019 года более чем на 500 младенцев и составило 6 582, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Минувший год стал также переломным в плане рождаемости. Впервые за 7 лет количество новорожденных превысило уровень предыдущего года. В республике родилось 6 582 ребенка, что на 536 младенцев больше, чем в 2019 году. Тува сохранила второе место по рождаемости в рейтинге регионов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, успешным был год и по увеличению ожидаемой продолжительности жизни - он составил 67,6 лет, увеличившись за 14 лет на 9,4 года."На поддержку семьи, материнства и детства было направлено 6,3 миллиарда рублей. Выплаты произведены более 170 тысячам получателей на 236 тысяч детей. Через механизм социальных контрактов поддержку получили более 3,8 тысячи граждан, на 2,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Общий объем социальных выплат безработным составил 1 миллиард 200 миллионов рублей – в шесть раз больше, чем в 2019 году", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729502355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, общество