Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/rozhdaemost-1729951867.html
Рождаемость в Туве превысила показатели 2019 года
Рождаемость в Туве превысила показатели 2019 года
Количество новорожденных в Туве в 2020 году превысило показатели 2019 года более чем на 500 младенцев и составило 6 582, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:07
2021-04-26T12:07
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Количество новорожденных в Туве в 2020 году превысило показатели 2019 года более чем на 500 младенцев и составило 6 582, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Минувший год стал также переломным в плане рождаемости. Впервые за 7 лет количество новорожденных превысило уровень предыдущего года. В республике родилось 6 582 ребенка, что на 536 младенцев больше, чем в 2019 году. Тува сохранила второе место по рождаемости в рейтинге регионов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, успешным был год и по увеличению ожидаемой продолжительности жизни - он составил 67,6 лет, увеличившись за 14 лет на 9,4 года."На поддержку семьи, материнства и детства было направлено 6,3 миллиарда рублей. Выплаты произведены более 170 тысячам получателей на 236 тысяч детей. Через механизм социальных контрактов поддержку получили более 3,8 тысячи граждан, на 2,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Общий объем социальных выплат безработным составил 1 миллиард 200 миллионов рублей – в шесть раз больше, чем в 2019 году", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729502355.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1920x0_80_0_0_e0cacca685810667dabe3722006ccf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика тыва, общество

Рождаемость в Туве превысила показатели 2019 года

12:07 26.04.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / inarik
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Количество новорожденных в Туве в 2020 году превысило показатели 2019 года более чем на 500 младенцев и составило 6 582, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Минувший год стал также переломным в плане рождаемости. Впервые за 7 лет количество новорожденных превысило уровень предыдущего года. В республике родилось 6 582 ребенка, что на 536 младенцев больше, чем в 2019 году. Тува сохранила второе место по рождаемости в рейтинге регионов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, успешным был год и по увеличению ожидаемой продолжительности жизни - он составил 67,6 лет, увеличившись за 14 лет на 9,4 года.
"На поддержку семьи, материнства и детства было направлено 6,3 миллиарда рублей. Выплаты произведены более 170 тысячам получателей на 236 тысяч детей. Через механизм социальных контрактов поддержку получили более 3,8 тысячи граждан, на 2,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Общий объем социальных выплат безработным составил 1 миллиард 200 миллионов рублей – в шесть раз больше, чем в 2019 году", - отметили в пресс-службе.
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 17:09
В Тыве готовят обращение с просьбой включить регион в план газификации
 
Республика ТываОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала