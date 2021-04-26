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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210426/reydy-1729974060.html
В Подмосковье на майских праздниках проведут "дачные" рейды
В Подмосковье на майских праздниках проведут "дачные" рейды
Власти Подмосковья в течение майских праздников планируют провести специальные рейды по дачным участкам на предмет выявления незарегистрированной собственности, РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:24
2021-04-26T13:24
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья в течение майских праздников планируют провести специальные рейды по дачным участкам на предмет выявления незарегистрированной собственности, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин."В майские праздники органы местного самоуправления и сотрудники БТИ дойдут до каждого жителя с информацией о том, как можно просто оформить свой дом по "дачной амнистии" и получить преференции", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.Он также добавил, что будет произведена адресная рассылка писем на портале "Добродел", а также организована встреча жителей с главами СНТ.
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андрей разин, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье на майских праздниках проведут "дачные" рейды

13:24 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДачный поселок и электричка на рижском пригородном направление в Подмосковье
Дачный поселок и электричка на рижском пригородном направление в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья в течение майских праздников планируют провести специальные рейды по дачным участкам на предмет выявления незарегистрированной собственности, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.
"В майские праздники органы местного самоуправления и сотрудники БТИ дойдут до каждого жителя с информацией о том, как можно просто оформить свой дом по "дачной амнистии" и получить преференции", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.
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20 апреля, 18:16Новости Подмосковья
В Подмосковье по "дачной амнистии" уже оформили почти 650 тысяч объектов
Он также добавил, что будет произведена адресная рассылка писем на портале "Добродел", а также организована встреча жителей с главами СНТ.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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