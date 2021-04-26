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В Подмосковье на майских праздниках проведут "дачные" рейды
В Подмосковье на майских праздниках проведут "дачные" рейды
Власти Подмосковья в течение майских праздников планируют провести специальные рейды по дачным участкам на предмет выявления незарегистрированной собственности, РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:24
2021-04-26T13:24
2021-04-26T13:24
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья в течение майских праздников планируют провести специальные рейды по дачным участкам на предмет выявления незарегистрированной собственности, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин."В майские праздники органы местного самоуправления и сотрудники БТИ дойдут до каждого жителя с информацией о том, как можно просто оформить свой дом по "дачной амнистии" и получить преференции", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.Он также добавил, что будет произведена адресная рассылка писем на портале "Добродел", а также организована встреча жителей с главами СНТ.
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андрей разин, московская область (подмосковье), общество