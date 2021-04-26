Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/razliv-1729920544.html
В Хабаровском крае оценили ситуацию с разливом рек
В Хабаровском крае оценили ситуацию с разливом рек
Несколько дорог и приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек в Хабаровском крае, сообщает правительство края со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:40
2021-04-26T09:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727574497_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_f09cda5a7f3e1a1ad5095eebc751df19.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Несколько дорог и приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек в Хабаровском крае, сообщает правительство края со ссылкой на МЧС."По данным МЧС России по региону, сейчас в Нанайском районе зафиксировано подтопление дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. Расстояние отрезка составляет примерно 1 км. Участок затоплен полностью. Автомобильное сообщение между населенными пунктами выстроено в объезд по федеральной трассе А-376", - сообщает правительство Хабаровского края.Власти добавляют, что в Комсомольском районе поднялась вода в реке Малый Гайтер, подтоплена местная автодорога, проезд возможен только на технике высокой проходимости, в двух районах – Верхнебуреинском и Ванинском – вода вплотную подошла к населенным пунктам."В результате затора на реке Тырма в границах поселка Аланап подтопило улицу Озёрная на протяжении 100 метров. При наихудшем сценарии развития обстановки, в селе возможно подтопление частных жилых домов по улицам Дружбы и Озёрной, в которых проживает 32 человека. В поселке Тырма из-за затора на реке Сутырь подтопило два участка поселковых дорог протяженностью 200 метров, здесь также возможен выход воды в частные подворья, где живут 176 человек", - говорится в сообщении.Также в Ванинском районе после затора на реке Тумнин в селе Хуту подтоплены семь приусадебных участков, эвакуация жителей – 10 человек – не проводилась."По состоянию на утро 26 апреля подтопленных жилых домов в регионе нет", - уточняют власти.Население оповещают о складывающейся обстановке, спланировано развертывания пунктов временного размещения людей на случай ЧС, подготовлена техника для возможной эвакуации.
https://ria.ru/20210425/pogoda-1729810055.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727574497_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_6d7715a9df9d377570994867923e1f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае оценили ситуацию с разливом рек

09:40 26.04.2021 (обновлено: 09:43 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПаводок в Калужской области
Паводок в Калужской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Несколько дорог и приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек в Хабаровском крае, сообщает правительство края со ссылкой на МЧС.
"По данным МЧС России по региону, сейчас в Нанайском районе зафиксировано подтопление дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. Расстояние отрезка составляет примерно 1 км. Участок затоплен полностью. Автомобильное сообщение между населенными пунктами выстроено в объезд по федеральной трассе А-376", - сообщает правительство Хабаровского края.
Власти добавляют, что в Комсомольском районе поднялась вода в реке Малый Гайтер, подтоплена местная автодорога, проезд возможен только на технике высокой проходимости, в двух районах – Верхнебуреинском и Ванинском – вода вплотную подошла к населенным пунктам.
"В результате затора на реке Тырма в границах поселка Аланап подтопило улицу Озёрная на протяжении 100 метров. При наихудшем сценарии развития обстановки, в селе возможно подтопление частных жилых домов по улицам Дружбы и Озёрной, в которых проживает 32 человека. В поселке Тырма из-за затора на реке Сутырь подтопило два участка поселковых дорог протяженностью 200 метров, здесь также возможен выход воды в частные подворья, где живут 176 человек", - говорится в сообщении.
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 00:33
Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
Также в Ванинском районе после затора на реке Тумнин в селе Хуту подтоплены семь приусадебных участков, эвакуация жителей – 10 человек – не проводилась.
"По состоянию на утро 26 апреля подтопленных жилых домов в регионе нет", - уточняют власти.
Население оповещают о складывающейся обстановке, спланировано развертывания пунктов временного размещения людей на случай ЧС, подготовлена техника для возможной эвакуации.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния