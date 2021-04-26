https://ria.ru/20210426/razliv-1729920544.html

В Хабаровском крае оценили ситуацию с разливом рек

В Хабаровском крае оценили ситуацию с разливом рек

Несколько дорог и приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек в Хабаровском крае, сообщает правительство края со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:40

2021-04-26T09:40

2021-04-26T09:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Несколько дорог и приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек в Хабаровском крае, сообщает правительство края со ссылкой на МЧС."По данным МЧС России по региону, сейчас в Нанайском районе зафиксировано подтопление дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. Расстояние отрезка составляет примерно 1 км. Участок затоплен полностью. Автомобильное сообщение между населенными пунктами выстроено в объезд по федеральной трассе А-376", - сообщает правительство Хабаровского края.Власти добавляют, что в Комсомольском районе поднялась вода в реке Малый Гайтер, подтоплена местная автодорога, проезд возможен только на технике высокой проходимости, в двух районах – Верхнебуреинском и Ванинском – вода вплотную подошла к населенным пунктам."В результате затора на реке Тырма в границах поселка Аланап подтопило улицу Озёрная на протяжении 100 метров. При наихудшем сценарии развития обстановки, в селе возможно подтопление частных жилых домов по улицам Дружбы и Озёрной, в которых проживает 32 человека. В поселке Тырма из-за затора на реке Сутырь подтопило два участка поселковых дорог протяженностью 200 метров, здесь также возможен выход воды в частные подворья, где живут 176 человек", - говорится в сообщении.Также в Ванинском районе после затора на реке Тумнин в селе Хуту подтоплены семь приусадебных участков, эвакуация жителей – 10 человек – не проводилась."По состоянию на утро 26 апреля подтопленных жилых домов в регионе нет", - уточняют власти.Население оповещают о складывающейся обстановке, спланировано развертывания пунктов временного размещения людей на случай ЧС, подготовлена техника для возможной эвакуации.

https://ria.ru/20210425/pogoda-1729810055.html

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия