https://ria.ru/20210426/razgovor-1730057097.html
Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе
Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:27
2021-04-26T20:27
2021-04-26T20:42
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
эммануэль макрон
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении."Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении."В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении."Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении."В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении."Подтверждён настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210426/vstrecha-1730057559.html
россия
донбасс
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", эммануэль макрон, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, франция, украина, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и президент Франции Эммануэль Макрон
поговорили по телефону, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации
Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
"В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении.
"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
"В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении.
"Подтверждён настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.