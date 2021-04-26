https://ria.ru/20210426/razgovor-1730057097.html

Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе

Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:27

2021-04-26T20:27

2021-04-26T20:42

россия

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

эммануэль макрон

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

франция

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону, особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении."Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении."В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении."Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении."В свою очередь Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины", - подчеркивается в сообщении."Подтверждён настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1730057559.html

россия

донбасс

франция

украина

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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", эммануэль макрон, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, франция, украина, в мире