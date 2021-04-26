https://ria.ru/20210426/raketa-1729915912.html

В Афганистане пять человек пострадали при попадании ракеты в здание

В Афганистане пять человек пострадали при попадании ракеты в здание

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате попадания ракеты в здание администрации провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:07

2021-04-26T09:07

2021-04-26T09:52

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате попадания ракеты в здание администрации провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости глава провинциального совета Валает Хан Машвани.По словам чиновника, ракета попала в зал, где в этот момент проходил конкурс по чтению Корана. Пока неизвестно, откуда она была выпущена.Губернатор Кунара Икбал Саид подтвердил факт атаки.При этом источник в больнице провинции рассказал РИА Новости, что в результате атаки пострадали 15 человек, они были доставлены в медучреждение. По данным источника, все пострадавшие - участники конкурса.Также источник в полиции провинции Пактика на востоке Афганистана сообщил РИА Новости, что глава отделения полиции в районе Вазахва Абдул Рахим был застрелен боевиками радикального движения "Талибан" при доставке продовольствия к пункту КПП ночью.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

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афганистан, катар, в мире