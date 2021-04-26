https://ria.ru/20210426/pyatigorsk-1729959283.html
В Пятигорске задержали трех участников перестрелки
В Пятигорске задержали трех участников перестрелки
Полиция задержала троих участников субботней перестрелки в Пятигорске, в ходе которой применялось травматическое оружие и охолощенный автомат, остальных ищут,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:34
2021-04-26T12:34
2021-04-26T12:34
владимир владимиров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пятигорск
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Полиция задержала троих участников субботней перестрелки в Пятигорске, в ходе которой применялось травматическое оружие и охолощенный автомат, остальных ищут, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю."В минувшие выходные в дежурную часть полиции Пятигорска поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Ессентукская и Сельская слышны выстрелы и на высокой скорости передвигаются два автомобиля, которые впоследствии скрылись. На место происшествия прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.По предварительным данным, между двумя группами граждан произошел конфликт, применялось травматическое оружие и охолощенный автомат, отметили в МВД.Как отмечает ГУ МВД по региону, сейчас с задержанными проводятся следственные и оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после информации о перестрелке в Пятигорске заявил, что не допустит "возвращения "девяностых"."Есть первые задержанные после перестрелки в Пятигорске, которая произошла 24 апреля. Спасибо ФСБ и полиции за работу. Возвращения "девяностых" мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае", - написал Владимиров в соцсети Instagram.Он выразил надежду, что правоохранительные органы установят все обстоятельства, и участники инцидента в полном составе ответят перед законом.Глава региона в своем аккаунте также разместил видео, на котором предполагаемый участник перестрелки признает вину, приносит извинения перед городом и раскаивается."Неосознанно получилось... Слава Богу, что никого не задели, извиняюсь перед городом", - говорит задержанный.
https://ria.ru/20210403/ingushetiya-1604089938.html
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владимир владимиров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пятигорск, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости.
Полиция задержала троих участников субботней перестрелки в Пятигорске
, в ходе которой применялось травматическое оружие и охолощенный автомат, остальных ищут, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю
.
"В минувшие выходные в дежурную часть полиции Пятигорска поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Ессентукская и Сельская слышны выстрелы и на высокой скорости передвигаются два автомобиля, которые впоследствии скрылись. На место происшествия прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, между двумя группами граждан произошел конфликт, применялось травматическое оружие и охолощенный автомат, отметили в МВД.
"Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали троих участников происшествия... Также продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех участников инцидента и их местонахождения", - сказано в сообщении.
Как отмечает ГУ МВД по региону, сейчас с задержанными проводятся следственные и оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
после информации о перестрелке в Пятигорске заявил, что не допустит "возвращения "девяностых".
"Есть первые задержанные после перестрелки в Пятигорске, которая произошла 24 апреля. Спасибо ФСБ
и полиции за работу. Возвращения "девяностых" мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае", - написал Владимиров в соцсети Instagram
.
Он выразил надежду, что правоохранительные органы установят все обстоятельства, и участники инцидента в полном составе ответят перед законом.
Глава региона в своем аккаунте также разместил видео, на котором предполагаемый участник перестрелки признает вину, приносит извинения перед городом и раскаивается.
"Неосознанно получилось... Слава Богу, что никого не задели, извиняюсь перед городом", - говорит задержанный.