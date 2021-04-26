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Путин поручил доложить о создании дополнительных мест в детских садах
Путин поручил доложить о создании дополнительных мест в детских садах
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля доложить о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, говорится РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:47
2021-04-26T16:47
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля доложить о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, говорится в утвержденных главой государства перечне получений по итогам совещания с членами правительства, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить контроль за соблюдением в субъектах Российской Федерации темпов создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, обратив особое внимание на оптимизацию стоимости создания одного такого места; Доклад – до 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.Ответственным назван премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин поручил доложить о создании дополнительных мест в детских садах

16:47 26.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад "Мозаика" открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе
Детский сад Мозаика открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля доложить о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, говорится в утвержденных главой государства перечне получений по итогам совещания с членами правительства, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить контроль за соблюдением в субъектах Российской Федерации темпов создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, обратив особое внимание на оптимизацию стоимости создания одного такого места; Доклад – до 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.
Ответственным назван премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дети и воспитательница на занятиях в детском саду - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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