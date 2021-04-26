https://ria.ru/20210426/putin-1730019976.html

Путин поручил доложить о создании дополнительных мест в детских садах

Путин поручил доложить о создании дополнительных мест в детских садах

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля доложить о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, говорится РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:47

2021-04-26T16:47

2021-04-26T16:47

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля доложить о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, говорится в утвержденных главой государства перечне получений по итогам совещания с членами правительства, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить контроль за соблюдением в субъектах Российской Федерации темпов создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, обратив особое внимание на оптимизацию стоимости создания одного такого места; Доклад – до 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.Ответственным назван премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210330/detsady-1603480107.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество