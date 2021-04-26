https://ria.ru/20210426/putin-1730017996.html

Путин определил посредника по обслуживанию экспортной военной авиатехники

Путин определил посредника по обслуживанию экспортной военной авиатехники

Президент России Владимир Путин определил "Национальную авиационно-сервисную компанию" (входит в "Ростех") госпосредником для сервисного обслуживания... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:41

2021-04-26T16:41

2021-04-26T16:41

россия

ростех

владимир путин

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин определил "Национальную авиационно-сервисную компанию" (входит в "Ростех") госпосредником для сервисного обслуживания экспортируемой военной авиатехники, следует из указа, опубликованного в понедельник на портале правовой информации."Установить, что: акционерное общество "Национальная авиационно-сервисная компания" (г. Москва), 100 процентов акций которого находится в собственности государственной корпорации… "Ростех", является государственным посредником, обеспечивающим комплексное сервисное обслуживание российской авиационной техники, отнесенной к продукции военного назначения", - говорится в сообщении.По данным из открытых источников, основными направлениями работы "Национальной авиационно-сервисной компании" являются ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические, ремонт электронного и оптического оборудования, производство радиолокационной аппаратуры, а также обработка металлов.

https://ria.ru/20201102/vooruzheniya-1582607646.html

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россия, ростех, владимир путин, москва