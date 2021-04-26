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Путин обсудил с Бердымухамедовым борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с Бердымухамедовым борьбу с коронавирусом
Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым совместную борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:22
2021-04-26T12:22
2021-04-26T12:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
гурбангулы бердымухамедов
владимир путин
туркмения
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым совместную борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Подчеркнуто, что российско-туркменистанское стратегическое партнерство развивается успешно. В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры затронули ход подготовки к шестому Каспийскому саммиту и второму Каспийскому экономическому форуму, запланированным в текущем году."Владимир Путин выразил также глубокие соболезнования в связи с недавней кончиной отца президента Туркменистана", - говорится в сообщении. 18 апреля сообщалось, что отец президента Туркмении Мяликгулы Бердымухамедов скончался на 89-м году жизни.
https://ria.ru/20210122/ispytaniya-1594222642.html
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коронавирус covid-19, россия, гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, туркмения, в мире