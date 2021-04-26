https://ria.ru/20210426/proisshestvie-1729933601.html

Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть девочку на велосипеде

Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть девочку на велосипеде

Пьяный 19-летний житель села Венгерово в Новосибирской области на машине насмерть сбил девочку на велосипеде, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:55

2021-04-26T10:55

2021-04-26T10:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

венгеровский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Пьяный 19-летний житель села Венгерово в Новосибирской области на машине насмерть сбил девочку на велосипеде, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону."В вечернее время 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил наезд на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу", - говорится в сообщении.Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".В следственном управлении уточнили, что сейчас подозреваемый задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения.Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210414/avariya-1728243113.html

https://ria.ru/20210421/avariya-1729223036.html

россия

венгеровский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), венгеровский район, новосибирская область, происшествия