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Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть девочку на велосипеде
Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть девочку на велосипеде
Пьяный 19-летний житель села Венгерово в Новосибирской области на машине насмерть сбил девочку на велосипеде, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:55
2021-04-26T10:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
венгеровский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Пьяный 19-летний житель села Венгерово в Новосибирской области на машине насмерть сбил девочку на велосипеде, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону."В вечернее время 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил наезд на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу", - говорится в сообщении.Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".В следственном управлении уточнили, что сейчас подозреваемый задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения.Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), венгеровский район, новосибирская область, происшествия

Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть девочку на велосипеде

10:55 26.04.2021 (обновлено: 10:58 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Пьяный 19-летний житель села Венгерово в Новосибирской области на машине насмерть сбил девочку на велосипеде, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"В вечернее время 24 апреля на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил наезд на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу", - говорится в сообщении.
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Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В следственном управлении уточнили, что сейчас подозреваемый задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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