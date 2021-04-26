https://ria.ru/20210426/privivka-1729945062.html

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок за счет вакцинирования еще от 4 заболеваний, заявила начальник отдела... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:40

2021-04-26T11:40

2021-04-26T21:10

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минздрав предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок за счет вакцинирования еще от 4 заболеваний, заявила начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Минздрава РФ Евгения Цой.По ее словам, Минздрав, ФМБА, Минпромторг, Роспотребнадзор должны в августе 2021 года внести в правительство доклад по вопросу расширения перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация граждан."С учетом ранее проведенной работы <...> в доклад в правительство мы полагаем целесообразным включить, прежде всего, информацию по расширению нацкалендаря с включением в него прививок против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции", - сказала Цой на экспертном форуме по иммунопрофилактике.По ее словам, планируется, что в национальный календарь будут внесены изменения по ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспе - в 2023 году, вируса папиллома - в 2024 году, менингококковой инфекции - в 2025 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/vaktsina-1729921279.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество