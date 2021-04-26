Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/privivka-1729945062.html
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок за счет вакцинирования еще от 4 заболеваний, заявила начальник отдела... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:40
2021-04-26T21:10
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596857535_0:217:2560:1657_1920x0_80_0_0_1548b045d276e28f7f9628299ba7bc2c.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минздрав предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок за счет вакцинирования еще от 4 заболеваний, заявила начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Минздрава РФ Евгения Цой.По ее словам, Минздрав, ФМБА, Минпромторг, Роспотребнадзор должны в августе 2021 года внести в правительство доклад по вопросу расширения перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация граждан."С учетом ранее проведенной работы &lt;...&gt; в доклад в правительство мы полагаем целесообразным включить, прежде всего, информацию по расширению нацкалендаря с включением в него прививок против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции", - сказала Цой на экспертном форуме по иммунопрофилактике.По ее словам, планируется, что в национальный календарь будут внесены изменения по ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспе - в 2023 году, вируса папиллома - в 2024 году, менингококковой инфекции - в 2025 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/vaktsina-1729921279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596857535_351:0:2560:1657_1920x0_80_0_0_f5a5543063c02318b6ab7d2d3a6c61b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

11:40 26.04.2021 (обновлено: 21:10 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минздрав предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок за счет вакцинирования еще от 4 заболеваний, заявила начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Минздрава РФ Евгения Цой.
По ее словам, Минздрав, ФМБА, Минпромторг, Роспотребнадзор должны в августе 2021 года внести в правительство доклад по вопросу расширения перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация граждан.
"С учетом ранее проведенной работы <...> в доклад в правительство мы полагаем целесообразным включить, прежде всего, информацию по расширению нацкалендаря с включением в него прививок против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции", - сказала Цой на экспертном форуме по иммунопрофилактике.
По ее словам, планируется, что в национальный календарь будут внесены изменения по ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспе - в 2023 году, вируса папиллома - в 2024 году, менингококковой инфекции - в 2025 году.
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 09:46Сказано в эфире
Как правильно сделать прививку, чтобы потом не заболеть еще сильнее
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния