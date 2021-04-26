https://ria.ru/20210426/prazdnovanie-1730008339.html
На Вологодчине майские праздники пройдут без массовых мероприятий
На Вологодчине майские праздники пройдут без массовых мероприятий
В праздничные и нерабочие майские дни все организации жизнеобеспечения, независимо от форм собственности, будут работать в необходимом объеме, в том числе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:11
2021-04-26T16:11
2021-04-26T17:41
вологодская область
вакцинация россиян от covid-19
майские праздники
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В праздничные и нерабочие майские дни все организации жизнеобеспечения, независимо от форм собственности, будут работать в необходимом объеме, в том числе пункты вакцинации, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.Глава региона поручил правительству и органам власти определить минимальную численность гражданских служащих и сотрудников подведомственных учреждений, обеспечивающих работу в нерабочие дни."Также рекомендую предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, организовать работу в аналогичном порядке – только тех работников, которые непосредственно принимают участие в жизнеобеспечении ваших организаций в период с 1 по 10 мая", - сказал Кувшинников.По его словам, в первую очередь эти рекомендации касаются тех организаций, которые оказывают услуги населению, в том числе к банкам, почте, МФЦ, коммунальным, логистическим и транспортным компаниям. Все учреждения здравоохранения продолжат работу в штатном режиме и в выходные, и в праздничные дни, а пункты вакцинации и в нерабочие дни будут работать в две смены.Как и в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой, все массовые мероприятия, посвященные Дню труда и Дню Победы, будут отложены до снятия ограничений, либо пройдут в онлайн-формате. Исключения составят торжества в сельских клубах и городских домах культуры, их предложено провести с соблюдением масочного режима и всех ограничений по наполняемости зала.
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html
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вакцинация россиян от covid-19, майские праздники, олег кувшинников, общество
ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости.
В праздничные и нерабочие майские дни все организации жизнеобеспечения, независимо от форм собственности, будут работать в необходимом объеме, в том числе пункты вакцинации, сообщил губернатор Олег Кувшинников
на оперативном совещании в областном правительстве.
Глава региона поручил правительству и органам власти определить минимальную численность гражданских служащих и сотрудников подведомственных учреждений, обеспечивающих работу в нерабочие дни.
"Также рекомендую предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, организовать работу в аналогичном порядке – только тех работников, которые непосредственно принимают участие в жизнеобеспечении ваших организаций в период с 1 по 10 мая", - сказал Кувшинников.
По его словам, в первую очередь эти рекомендации касаются тех организаций, которые оказывают услуги населению, в том числе к банкам, почте, МФЦ, коммунальным, логистическим и транспортным компаниям. Все учреждения здравоохранения продолжат работу в штатном режиме и в выходные, и в праздничные дни, а пункты вакцинации и в нерабочие дни будут работать в две смены.
Как и в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой, все массовые мероприятия, посвященные Дню труда и Дню Победы, будут отложены до снятия ограничений, либо пройдут в онлайн-формате. Исключения составят торжества в сельских клубах и городских домах культуры, их предложено провести с соблюдением масочного режима и всех ограничений по наполняемости зала.
"И, пожалуйста, поберегите наших старших, тех, кому 65 плюс. Не надо привлекать их на торжественные мероприятия. А вот вакцинация старшего поколения должна продолжаться в полном объеме", - заявил Кувшинников, обращаясь к участникам совещания.