https://ria.ru/20210426/prazdnovanie-1730008339.html

На Вологодчине майские праздники пройдут без массовых мероприятий

На Вологодчине майские праздники пройдут без массовых мероприятий

В праздничные и нерабочие майские дни все организации жизнеобеспечения, независимо от форм собственности, будут работать в необходимом объеме, в том числе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:11

2021-04-26T16:11

2021-04-26T17:41

вологодская область

вакцинация россиян от covid-19

майские праздники

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. В праздничные и нерабочие майские дни все организации жизнеобеспечения, независимо от форм собственности, будут работать в необходимом объеме, в том числе пункты вакцинации, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.Глава региона поручил правительству и органам власти определить минимальную численность гражданских служащих и сотрудников подведомственных учреждений, обеспечивающих работу в нерабочие дни."Также рекомендую предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, организовать работу в аналогичном порядке – только тех работников, которые непосредственно принимают участие в жизнеобеспечении ваших организаций в период с 1 по 10 мая", - сказал Кувшинников.По его словам, в первую очередь эти рекомендации касаются тех организаций, которые оказывают услуги населению, в том числе к банкам, почте, МФЦ, коммунальным, логистическим и транспортным компаниям. Все учреждения здравоохранения продолжат работу в штатном режиме и в выходные, и в праздничные дни, а пункты вакцинации и в нерабочие дни будут работать в две смены.Как и в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой, все массовые мероприятия, посвященные Дню труда и Дню Победы, будут отложены до снятия ограничений, либо пройдут в онлайн-формате. Исключения составят торжества в сельских клубах и городских домах культуры, их предложено провести с соблюдением масочного режима и всех ограничений по наполняемости зала.

https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, майские праздники, олег кувшинников, общество