Трое детей погибли при пожаре в Хакасии
19:26 26.04.2021 (обновлено: 20:05 26.04.2021)
© Фото : СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоследствия пожара в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлены трое детей, пострадавших в результате возгорания квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз, которые через непродолжительное время скончались. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, вечером 30-летняя женщина ушла по своим делам, заперев в квартире шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына одних дома. Отмечается, что у детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ. В ведомстве добавили, что следователи также рассматривают версию о детской шалости с огнем.
В сообщении уточняется, что следователи дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.