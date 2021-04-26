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Трое детей погибли при пожаре в Хакасии

Трое детей погибли при пожаре в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:26

2021-04-26T19:26

2021-04-26T20:05

россия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."В следственные органы поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлены трое детей, пострадавших в результате возгорания квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз, которые через непродолжительное время скончались. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.По предварительной версии следствия, вечером 30-летняя женщина ушла по своим делам, заперев в квартире шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына одних дома. Отмечается, что у детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ. В ведомстве добавили, что следователи также рассматривают версию о детской шалости с огнем.В сообщении уточняется, что следователи дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия