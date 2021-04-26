Пушков высмеял разочаровавшегося в Германии посла Украины
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, выразившего разочарование из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналены Бэрбок.
Ранее Бэрбок в интервью изданию FAZ заявила, что "шаги к членству (Украины. – прим. ред.) в НАТО заранее нереальны", а также не стала прямо отвечать на вопрос, поддержит ли она предоставление Киеву летального оружия, если станет канцлером. Мельник, комментируя интервью, заявил, что Украине пора отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы.
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, даже представители немецкой партии "Зеленые" не считают возможным вступление Украины в НАТО.
"То есть и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому – nein (нет – ред.). Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", - написал сенатор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой".