Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/posol-1729899330.html
Пушков высмеял разочаровавшегося в Германии посла Украины
Пушков высмеял разочаровавшегося в Германии посла Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, выразившего разочарование из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:56
2021-04-26T00:56
андрей мельник
нато
алексей пушков
владимир зеленский
дмитрий песков
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, выразившего разочарование из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналены Бэрбок.Ранее Бэрбок в интервью изданию FAZ заявила, что "шаги к членству (Украины. – прим. ред.) в НАТО заранее нереальны", а также не стала прямо отвечать на вопрос, поддержит ли она предоставление Киеву летального оружия, если станет канцлером. Мельник, комментируя интервью, заявил, что Украине пора отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, даже представители немецкой партии "Зеленые" не считают возможным вступление Украины в НАТО. "То есть и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому – nein (нет – ред.). Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", - написал сенатор.Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой".
https://ria.ru/20210425/konfrontatsiya-1729890941.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729690053.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей мельник, нато, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков, германия, украина, в мире

Пушков высмеял разочаровавшегося в Германии посла Украины

00:56 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, выразившего разочарование из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналены Бэрбок.
Ранее Бэрбок в интервью изданию FAZ заявила, что "шаги к членству (Украины. – прим. ред.) в НАТО заранее нереальны", а также не стала прямо отвечать на вопрос, поддержит ли она предоставление Киеву летального оружия, если станет канцлером. Мельник, комментируя интервью, заявил, что Украине пора отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 21:35
Глава МИД ФРГ предостерег от курса конфронтации с Россией
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, даже представители немецкой партии "Зеленые" не считают возможным вступление Украины в НАТО.
"То есть и они хорошо понимают: Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть альянс в военный конфликт с Россией. Поэтому – nein (нет – ред.). Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", - написал сенатор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 17:54
Украина устроила истерику ради вступления в НАТО, считает Захарова
 
Андрей МельникНАТОАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния