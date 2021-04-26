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Поляки прокомментировали появление в России списка недружественных стран
Поляки прокомментировали появление в России списка недружественных стран
Читатели польского издания Interia высказались о создании в России списка "недружественных государств", в который, в частности, вошли Соединенные Штаты. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:35
2021-04-26T13:35
2021-04-26T15:18
россия
мария захарова
владимир путин
польша
москва
сша
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высказались о создании в России списка "недружественных государств", в который, в частности, вошли Соединенные Штаты. "Я не хочу, чтобы Польша была в этом списке, но у нас, к сожалению, русофобское руководство", — посетовал один из пользователей.По словам другого читателя, русофобия — тяжелое, наследственное и неизлечимое заболевание большинства поляков."Удивляться нечему. У американцев есть собственный черный список, почему бы россиянам его не иметь тоже? Разница в том, что в список России войдут недружественные ей страны, а американцы включают в свой государства, которые, как они считают, представляют опасность для мира (так как мир — это США), и называют их террористическими", — подытожил третий комментатор.На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/polsha-1729676191.html
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россия, мария захарова, владимир путин, польша, москва, сша