https://ria.ru/20210426/polsha-1729976680.html

Поляки прокомментировали появление в России списка недружественных стран

Поляки прокомментировали появление в России списка недружественных стран

Читатели польского издания Interia высказались о создании в России списка "недружественных государств", в который, в частности, вошли Соединенные Штаты. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:35

2021-04-26T13:35

2021-04-26T15:18

россия

мария захарова

владимир путин

польша

москва

сша

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высказались о создании в России списка "недружественных государств", в который, в частности, вошли Соединенные Штаты. "Я не хочу, чтобы Польша была в этом списке, но у нас, к сожалению, русофобское руководство", — посетовал один из пользователей.По словам другого читателя, русофобия — тяжелое, наследственное и неизлечимое заболевание большинства поляков."Удивляться нечему. У американцев есть собственный черный список, почему бы россиянам его не иметь тоже? Разница в том, что в список России войдут недружественные ей страны, а американцы включают в свой государства, которые, как они считают, представляют опасность для мира (так как мир — это США), и называют их террористическими", — подытожил третий комментатор.На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что создание списка вызвано "абсолютно недружественными действиями" Соединенных Штатов, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке дипломатов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/polsha-1729676191.html

https://ria.ru/20210420/voyna-1729114763.html

россия

польша

москва

сша

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россия, мария захарова, владимир путин, польша, москва, сша