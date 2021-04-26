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Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина
Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина: взгляд из регионов".
2021-04-26T12:55
2021-04-26T12:55
анонсы
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Задать вопросУчастники: - губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;- губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ; - директор Института прикладных политических исследований Григорий ДОБРОМЕЛОВ. Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Послание главы государства Федеральному Собранию – набор ключевых месседжей для всех уровней власти. В своем обращении В.В. Путин подчеркнул приоритет развития страны. До 1 июня Правительство РФ представит предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. По словам Президента РФ, реализация идей напрямую будет зависеть от региональных управленческих команд, их открытости для бизнеса и жителей. Губернаторы новой волны расскажут о своих предложениях по итогам Послания. В чем новый подход к финансированию региональной инфраструктуры? Какие проекты будут реализованы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина

12:55 26.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина: взгляд из регионов".
Задать вопрос

Участники:
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- директор Института прикладных политических исследований Григорий ДОБРОМЕЛОВ.

Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.

Послание главы государства Федеральному Собранию – набор ключевых месседжей для всех уровней власти. В своем обращении В.В. Путин подчеркнул приоритет развития страны. До 1 июня Правительство РФ представит предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. По словам Президента РФ, реализация идей напрямую будет зависеть от региональных управленческих команд, их открытости для бизнеса и жителей.
Губернаторы новой волны расскажут о своих предложениях по итогам Послания. В чем новый подход к финансированию региональной инфраструктуры? Какие проекты будут реализованы?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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