https://ria.ru/20210426/politika-1729966354.html

Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина

Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина

27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина: взгляд из регионов".

2021-04-26T12:55

2021-04-26T12:55

2021-04-26T12:55

анонсы

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Задать вопросУчастники: - губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;- губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ; - директор Института прикладных политических исследований Григорий ДОБРОМЕЛОВ. Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Послание главы государства Федеральному Собранию – набор ключевых месседжей для всех уровней власти. В своем обращении В.В. Путин подчеркнул приоритет развития страны. До 1 июня Правительство РФ представит предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. По словам Президента РФ, реализация идей напрямую будет зависеть от региональных управленческих команд, их открытости для бизнеса и жителей. Губернаторы новой волны расскажут о своих предложениях по итогам Послания. В чем новый подход к финансированию региональной инфраструктуры? Какие проекты будут реализованы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы