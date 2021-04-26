Круглый стол с участием губернаторов по итогам Послания В.В. Путина
27 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина: взгляд из регионов".
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Участники:
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- директор Института прикладных политических исследований Григорий ДОБРОМЕЛОВ.
Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Послание главы государства Федеральному Собранию – набор ключевых месседжей для всех уровней власти. В своем обращении В.В. Путин подчеркнул приоритет развития страны. До 1 июня Правительство РФ представит предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. По словам Президента РФ, реализация идей напрямую будет зависеть от региональных управленческих команд, их открытости для бизнеса и жителей.
Губернаторы новой волны расскажут о своих предложениях по итогам Послания. В чем новый подход к финансированию региональной инфраструктуры? Какие проекты будут реализованы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- директор Института прикладных политических исследований Григорий ДОБРОМЕЛОВ.
Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Послание главы государства Федеральному Собранию – набор ключевых месседжей для всех уровней власти. В своем обращении В.В. Путин подчеркнул приоритет развития страны. До 1 июня Правительство РФ представит предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. По словам Президента РФ, реализация идей напрямую будет зависеть от региональных управленческих команд, их открытости для бизнеса и жителей.
Губернаторы новой волны расскажут о своих предложениях по итогам Послания. В чем новый подход к финансированию региональной инфраструктуры? Какие проекты будут реализованы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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