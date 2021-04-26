https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html

Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины

Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины

Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:57

2021-04-26T19:57

2021-04-26T19:57

россия

донецкая народная республика

наталья поклонская

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497411_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_56ce9afcf4b9e16b559296fdfde90f80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи."Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима. От результатов контакта будет зависеть дальнейшее развитие отношений наших народов", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, президент Украины, идя на диалог с Россией, проявляет дальновидность и "некоторую самостоятельность" от политиков, "заигравшихся в войнушки с Россией"."Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом", - подчеркнула депутат.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1730007939.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, наталья поклонская, владимир зеленский, украина, в мире