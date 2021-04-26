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https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html
Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины
Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины
Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:57
2021-04-26T19:57
россия
донецкая народная республика
наталья поклонская
владимир зеленский
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи."Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима. От результатов контакта будет зависеть дальнейшее развитие отношений наших народов", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, президент Украины, идя на диалог с Россией, проявляет дальновидность и "некоторую самостоятельность" от политиков, "заигравшихся в войнушки с Россией"."Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом", - подчеркнула депутат.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1730007939.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
россия
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россия, донецкая народная республика, наталья поклонская, владимир зеленский, украина, в мире

Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины

19:57 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 16:09
Эксперт предположил, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
"Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима. От результатов контакта будет зависеть дальнейшее развитие отношений наших народов", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, президент Украины, идя на диалог с Россией, проявляет дальновидность и "некоторую самостоятельность" от политиков, "заигравшихся в войнушки с Россией".
"Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом", - подчеркнула депутат.
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Россия расставила точки над Україной
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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