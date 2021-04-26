Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины необходима, так как от нее зависит дальнейшее развитие отношений народов двух стран, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
"Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима. От результатов контакта будет зависеть дальнейшее развитие отношений наших народов", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, президент Украины, идя на диалог с Россией, проявляет дальновидность и "некоторую самостоятельность" от политиков, "заигравшихся в войнушки с Россией".
"Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом", - подчеркнула депутат.
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.