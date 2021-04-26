https://ria.ru/20210426/poezdki-1729941204.html

Рябков проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

Рябков проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

Замглавы МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок для сотрудников американского... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:25

2021-04-26T11:25

2021-04-26T12:46

сергей рябков

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок для сотрудников американского посольства и консульств.Вашингтон в апреле ввел новые санкции против Москвы. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США объявили персонами нон грата десять дипломатов.Москва соразмерно ответила на высылку, а также анонсировала прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать в Вашингтон на консультации, он отправился в Вашингтон 22 апреля. До этого МИД приглашал в Москву посла России в США Анатолия Антонова.

https://ria.ru/20210419/verbovka-1728929849.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)