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Рябков проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий
Рябков проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий
Замглавы МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок для сотрудников американского... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:25
2021-04-26T12:46
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок для сотрудников американского посольства и консульств.Вашингтон в апреле ввел новые санкции против Москвы. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США объявили персонами нон грата десять дипломатов.Москва соразмерно ответила на высылку, а также анонсировала прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать в Вашингтон на консультации, он отправился в Вашингтон 22 апреля. До этого МИД приглашал в Москву посла России в США Анатолия Антонова.
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сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Рябков проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

11:25 26.04.2021 (обновлено: 12:46 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок для сотрудников американского посольства и консульств.
Вашингтон в апреле ввел новые санкции против Москвы. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, США объявили персонами нон грата десять дипломатов.
Москва соразмерно ответила на высылку, а также анонсировала прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Послу Джону Салливану предложили поехать в Вашингтон на консультации, он отправился в Вашингтон 22 апреля. До этого МИД приглашал в Москву посла России в США Анатолия Антонова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Сергей РябковРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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