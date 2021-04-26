Политолог рассказал, что Зеленский на самом деле хочет обсудить с Путиным
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью телеканалу "360" предположил, что президент Украины Владимир Зеленский попробует обсудить с российским коллегой тему, о которой изначально не заявляли.
По словам политолога, несмотря на согласие провести переговоры по темам Церкви и русского языка, украинский лидер хочет обсудить с Путиным ситуацию в Донбассе. Зеленский ранее предлагал провести встречу по этой теме, однако президент России в ответ призвал его сначала выполнить подписанное в Париже соглашение.
"Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет", — отметил эксперт.
Марков подчеркнул, что для положительного результата встречу необходимо грамотно подготовить. По его мнению, если Зеленский будет использовать переговоры как пиар-сопровождение своих милитаристских действий и репрессий против Церкви и русского языка, такая встреча нанесет лишь вред.
На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять лидера Украины в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.