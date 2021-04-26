https://ria.ru/20210426/peregovory-1730026392.html

Политолог рассказал, что Зеленский на самом деле хочет обсудить с Путиным

Политолог рассказал, что Зеленский на самом деле хочет обсудить с Путиным

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью телеканалу "360" предположил, что президент Украины Владимир Зеленский... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:10

2021-04-26T17:10

2021-04-26T17:10

россия

сергей марков

верховная рада украины

владимир зеленский

владимир путин

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью телеканалу "360" предположил, что президент Украины Владимир Зеленский попробует обсудить с российским коллегой тему, о которой изначально не заявляли.По словам политолога, несмотря на согласие провести переговоры по темам Церкви и русского языка, украинский лидер хочет обсудить с Путиным ситуацию в Донбассе. Зеленский ранее предлагал провести встречу по этой теме, однако президент России в ответ призвал его сначала выполнить подписанное в Париже соглашение."Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет", — отметил эксперт.Марков подчеркнул, что для положительного результата встречу необходимо грамотно подготовить. По его мнению, если Зеленский будет использовать переговоры как пиар-сопровождение своих милитаристских действий и репрессий против Церкви и русского языка, такая встреча нанесет лишь вред.На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять лидера Украины в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.

https://ria.ru/20210426/ukraina-1729951263.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729988008.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей марков, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире