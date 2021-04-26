https://ria.ru/20210426/pashinyan-1729985029.html
Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера
Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера
Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:16
2021-04-26T14:16
2021-04-26T14:16
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности премьер-министра.В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня."Никол Пашинян подал в отставку, следовательно, он уже перестал быть премьер-министром Армении. В сложившейся ситуации Тигран Авинян (вице-премьер – ред.) должен созвать внеочередное заседание правительства, констатировать невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий и принять на себя обязанности временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения", - написал Казинян в Facebook.По его словам, служба государственной охраны СНБ должна прекратить государственную охрану Пашиняна, а управляющий делами правительства принять меры для освобождения его кабинета и правительственной резиденции.Пашинян ранее заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729852796.html
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости.
Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян
после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности премьер-министра.
В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
"Никол Пашинян подал в отставку, следовательно, он уже перестал быть премьер-министром Армении
. В сложившейся ситуации Тигран Авинян (вице-премьер – ред.) должен созвать внеочередное заседание правительства, констатировать невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий и принять на себя обязанности временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения", - написал Казинян в Facebook.
По его словам, служба государственной охраны СНБ должна прекратить государственную охрану Пашиняна, а управляющий делами правительства принять меры для освобождения его кабинета и правительственной резиденции.
"Еще раз хочу заявить, что в силу конституции, действующего законодательства Никол Пашинян не является исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения. Все решения, подписанные им в этот период, являются ничтожными, приказы не подлежат выполнению исполнительными органами госуправления", - отметил Казинян.
Пашинян ранее заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.