https://ria.ru/20210426/pashinyan-1729985029.html

Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера

Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера

Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:16

2021-04-26T14:16

2021-04-26T14:16

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729687621_0:0:1670:940_1920x0_80_0_0_41ed62259113ed6cd455134761cafb42.jpg

ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности премьер-министра.В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня."Никол Пашинян подал в отставку, следовательно, он уже перестал быть премьер-министром Армении. В сложившейся ситуации Тигран Авинян (вице-премьер – ред.) должен созвать внеочередное заседание правительства, констатировать невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий и принять на себя обязанности временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения", - написал Казинян в Facebook.По его словам, служба государственной охраны СНБ должна прекратить государственную охрану Пашиняна, а управляющий делами правительства принять меры для освобождения его кабинета и правительственной резиденции.Пашинян ранее заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729852796.html

https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире