Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/pashinyan-1729985029.html
Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера
Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера
Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:16
2021-04-26T14:16
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729687621_0:0:1670:940_1920x0_80_0_0_41ed62259113ed6cd455134761cafb42.jpg
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности премьер-министра.В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня."Никол Пашинян подал в отставку, следовательно, он уже перестал быть премьер-министром Армении. В сложившейся ситуации Тигран Авинян (вице-премьер – ред.) должен созвать внеочередное заседание правительства, констатировать невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий и принять на себя обязанности временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения", - написал Казинян в Facebook.По его словам, служба государственной охраны СНБ должна прекратить государственную охрану Пашиняна, а управляющий делами правительства принять меры для освобождения его кабинета и правительственной резиденции.Пашинян ранее заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729852796.html
https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729687621_6:0:1490:1113_1920x0_80_0_0_24381fa5965a77a48684983992193bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, армения, в мире

Армянская оппозиция считает, что Пашинян не может быть и.о. премьера

14:16 26.04.2021
 
© Фото : Mané Gevorgyan Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Mané Gevorgyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Одна Армения", юрист Артур Казинян считает, что Никол Пашинян после объявления о своей отставке не может исполнять обязанности премьер-министра.
В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 14:46
Шурин Пашиняна отказался от боксерского поединка с оппозиционером
"Никол Пашинян подал в отставку, следовательно, он уже перестал быть премьер-министром Армении. В сложившейся ситуации Тигран Авинян (вице-премьер – ред.) должен созвать внеочередное заседание правительства, констатировать невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий и принять на себя обязанности временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения", - написал Казинян в Facebook.
По его словам, служба государственной охраны СНБ должна прекратить государственную охрану Пашиняна, а управляющий делами правительства принять меры для освобождения его кабинета и правительственной резиденции.
"Еще раз хочу заявить, что в силу конституции, действующего законодательства Никол Пашинян не является исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения. Все решения, подписанные им в этот период, являются ничтожными, приказы не подлежат выполнению исполнительными органами госуправления", - отметил Казинян.
Пашинян ранее заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 20:48
Экс-президент Армении раскритиковал поездку Пашиняна в Сюникскую область
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния