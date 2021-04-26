У ЦИК нет проблем с подготовкой к сентябрьским выборам, заявила Памфилова
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время встречи
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У ЦИК России нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем – и благодаря вашей поддержке, и правительство идёт навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически всё нормально", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос главы государства, обеспечена ли подготовка к выборам финансово.
По ее словам, уже подготовлено несколько вариантов проведения выборов.
"Мы сейчас уже готовимся к разным вариантам (проведения выборов в сентябре 2021 года), когда вы своим указом, с конца мая – с середины июня назначите выборы, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования. В соответствии с этим мы должны сейчас и мы учитываем: СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.) должны быть и целый ряд других факторов", - добавила глава ЦИК.
29 марта, 14:50Памфилова рассказала об изменениях в работе ЦИК