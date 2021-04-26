https://ria.ru/20210426/pamfilova-1729980450.html

У ЦИК нет проблем с подготовкой к сентябрьским выборам, заявила Памфилова

У ЦИК нет проблем с подготовкой к сентябрьским выборам, заявила Памфилова

У ЦИК России нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:50

2021-04-26T13:50

2021-04-26T13:50

элла памфилова

цик рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729977181_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_73486cddc37a62ae11ddeefdceb8f86c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. У ЦИК России нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем – и благодаря вашей поддержке, и правительство идёт навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически всё нормально", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос главы государства, обеспечена ли подготовка к выборам финансово.По ее словам, уже подготовлено несколько вариантов проведения выборов."Мы сейчас уже готовимся к разным вариантам (проведения выборов в сентябре 2021 года), когда вы своим указом, с конца мая – с середины июня назначите выборы, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования. В соответствии с этим мы должны сейчас и мы учитываем: СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.) должны быть и целый ряд других факторов", - добавила глава ЦИК.

https://ria.ru/20210426/tsik-1729972250.html

https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603303856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика