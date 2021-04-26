https://ria.ru/20210426/pamfilova-1729979515.html

Памфилова рассказала о сокращении админресурса на выборах

Памфилова рассказала о сокращении админресурса на выборах

Административный ресурс на выборах в России сокращен до минимума, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:46

2021-04-26T13:46

2021-04-26T13:46

россия

элла памфилова

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Административный ресурс на выборах в России сокращен до минимума, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Второй расхожий такой, я бы сказала, ложный стереотип, который вбивался в голову,- насчет того, что чиновники, чиновники, сплошные чиновники (в составе комиссий - ред.). У нас по закону положено не более 50%, чтобы в состав комиссии входили муниципальные государственные служащие. За это время у нас их снизилось число в субъектовых комиссиях и в территориальных вдвое, то есть максимум где-то до четверти, то есть не более четверти. А если говорить о самых массовых комиссиях, участковых комиссиях, там вообще ничтожное количество, менее 6%. Вот какой админресурс внутренний? О чем можно говорить?", - сказала Памфилова на встрече с президентом.Она подчеркнула, что комиссии "представляют общий срез общества"."Теперь насчет внешнего админресурса, у нас тоже за эти годы произошли серьезные изменения. То есть он минимизирован благодаря некоторым факторам", - добавила председатель ЦИК.

https://ria.ru/20210329/vmeshatelstvo-1603369292.html

https://ria.ru/20210414/litso-1728215396.html

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россия, элла памфилова, владимир путин, политика