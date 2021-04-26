https://ria.ru/20210426/otpusk-1729983507.html

В ОНФ рассказали о способе переноса отпуска, совпавшего с праздниками

В ОНФ рассказали о способе переноса отпуска, совпавшего с праздниками

Порядок оформления переноса отпуска по инициативе работника законодательством не урегулирован, однако в случае пересечения отпуска с нерабочими праздничными... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:08

2021-04-26T14:08

2021-04-26T14:17

анна попова

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порядок оформления переноса отпуска по инициативе работника законодательством не урегулирован, однако в случае пересечения отпуска с нерабочими праздничными днями работодатель может пойти навстречу и принять заявление в произвольной форме, говорится в памятке, подготовленной проектом Общероссийского народного фронта "Защита социальных прав граждан".Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки."Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями? Работодатель может пойти работнику навстречу и отменить уже запланированный отпуск или перенести его на другое время. Законодательством не урегулирован порядок оформления переноса отпуска на другой срок по инициативе работника. При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется заявление в произвольной форме. В нем указывается количество дней отпуска, которое работник просит перенести, причины такого переноса или отмены и желаемые даты следующего отпуска", - говорится в памятке ОНФ.Отмечается, что если перенос осуществляется по инициативе работодателя, требуется письменное согласие работника."Если работник относится к тем, кому нельзя отказать в предоставлении отпуска в удобное для них время, то к заявлению работник должен приложить документы, подтверждающие право на такую льготу", - заключается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729925801.html

https://ria.ru/20210423/ukaz-1729716532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество