https://ria.ru/20210426/otpusk-1729936144.html
Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России
Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России
Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:08
2021-04-26T11:08
2021-04-26T11:08
россия
султан хамзаев
михаил мишустин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT."Профсоюзы внутри это не обсуждали", - сообщила Кузьмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729925801.html
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россия, султан хамзаев, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии