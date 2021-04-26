https://ria.ru/20210426/otpusk-1729936144.html

Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России

Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России

Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:08

2021-04-26T11:08

2021-04-26T11:08

россия

султан хамзаев

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT."Профсоюзы внутри это не обсуждали", - сообщила Кузьмина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729925801.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, султан хамзаев, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии