Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/otpusk-1729936144.html
Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России
Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России
Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:08
2021-04-26T11:08
россия
султан хамзаев
михаил мишустин
федерация независимых профсоюзов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT."Профсоюзы внутри это не обсуждали", - сообщила Кузьмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729925801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, султан хамзаев, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии

Профсоюзы не обсуждали идею продлить отпуск отдыхающим в России

11:08 26.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Профсоюзы не обсуждали возможность увеличения отпуска с 28 до 35 дней россиянам, которые выберут в качестве места отпуска курорты России, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим как место отдыха российские курорты. Копия письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
"Профсоюзы внутри это не обсуждали", - сообщила Кузьмина.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
10:12
Россиянам предложили продлять отпуск за выбор отдыха внутри страны
 
РоссияСултан ХамзаевМихаил МишустинФедерация независимых профсоюзов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния