Песня Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия" завоевала "Оскара"

2021-04-26T05:59

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Песня Fight for You из кинокартины "Иуда и черный мессия" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня", церемония вручения награды киноакадемии США транслируется на телеканале ABC.В этой категории за "Оскар" также боролись Hear My Voice из "Суда над чикагской семеркой", Husavik из фильма "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", а также Io sì (Seen) из картины "Вся жизнь впереди" и Speak Now к фильму "Одна ночь в Майями".Награду в категории "Лучшая оригинальная музыка" получили создатели музыки к мультипликационному фильму "Душа".

