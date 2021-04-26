https://ria.ru/20210426/oskar-1729905953.html
Черно-белая лента "Манк" завоевала "Оскар"
Черно-белая лента "Манк" завоевала "Оскар"
Создатели картины "Манк" завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и художественную постановку, трансляция вручения награды проходит в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T05:28
2021-04-26T05:28
2021-04-26T05:28
культура
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587697358_145:0:1386:698_1920x0_80_0_0_7664ffe4add52f018a34d0980874333e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Создатели картины "Манк" завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и художественную постановку, трансляция вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC."Манк" получил в этом году десять номинаций на "Оскар" - больше всех других картин. Награду за операторскую работу получил оператор картины Эрик Мессершмидт, "Оскара" также были удостоены декораторы Жан Паскаль и Дональд Грэм Берн, для которого это второй "Оскар" в карьере."Манк" Дэвида Финчера с Гарри Олдманом в главной роли, снятый по сценарию отца режиссера, рассказывает историю голливудского сценариста Германа Манкевича. Картина также представлена в категории "Лучший фильм года".
https://ria.ru/20210426/oskar-1729905774.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587697358_300:0:1231:698_1920x0_80_0_0_7cbe1cd2f8d2c6936810d42033706464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, в мире