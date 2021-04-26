https://ria.ru/20210426/oskar-1729905953.html

Черно-белая лента "Манк" завоевала "Оскар"

Черно-белая лента "Манк" завоевала "Оскар"

Создатели картины "Манк" завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и художественную постановку, трансляция вручения награды проходит в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:28

2021-04-26T05:28

2021-04-26T05:28

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Создатели картины "Манк" завоевали награду киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и художественную постановку, трансляция вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на телеканале ABC."Манк" получил в этом году десять номинаций на "Оскар" - больше всех других картин. Награду за операторскую работу получил оператор картины Эрик Мессершмидт, "Оскара" также были удостоены декораторы Жан Паскаль и Дональд Грэм Берн, для которого это второй "Оскар" в карьере."Манк" Дэвида Финчера с Гарри Олдманом в главной роли, снятый по сценарию отца режиссера, рассказывает историю голливудского сценариста Германа Манкевича. Картина также представлена в категории "Лучший фильм года".

https://ria.ru/20210426/oskar-1729905774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша, в мире