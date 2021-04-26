https://ria.ru/20210426/oskar-1729905774.html

Кореянка Юн Е-джон получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Кореянка Юн Е-джон получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана", телеканал ABC ведет прямую трансляцию 93-й... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:13

2021-04-26T05:13

2021-04-26T05:13

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана", телеканал ABC ведет прямую трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США.Актриса, блестяще сыгравшая в фильме "Минари" бабушку, приехавшую из Кореи поддержать иммигрировавшую в США дочь и ее семью, была очевидно удивлена победе, однако не упустила возможности научить аудиторию верно произносить ее сложное для американского слуха имя.С ней соперничали болгарская актриса Мария Бакалова за роль второго плана в фильме "Борат 2", Оливия Колман за роль в фильме "Отец", Гленн Клоуз из фильма "Элегия Хиллбилли", Аманда Сейфрайд из "Манка".Из-за пандемии коронавируса 93-я церемония вручения награды "Оскар" была перенесена на более поздний срок. "Оскар" ежегодно вручается в 24 церемониях.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729905620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире