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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729905774.html
Кореянка Юн Е-джон получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана
Кореянка Юн Е-джон получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана
Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана", телеканал ABC ведет прямую трансляцию 93-й... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T05:13
2021-04-26T05:13
культура
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана", телеканал ABC ведет прямую трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США.Актриса, блестяще сыгравшая в фильме "Минари" бабушку, приехавшую из Кореи поддержать иммигрировавшую в США дочь и ее семью, была очевидно удивлена победе, однако не упустила возможности научить аудиторию верно произносить ее сложное для американского слуха имя.С ней соперничали болгарская актриса Мария Бакалова за роль второго плана в фильме "Борат 2", Оливия Колман за роль в фильме "Отец", Гленн Клоуз из фильма "Элегия Хиллбилли", Аманда Сейфрайд из "Манка".Из-за пандемии коронавируса 93-я церемония вручения награды "Оскар" была перенесена на более поздний срок. "Оскар" ежегодно вручается в 24 церемониях.
https://ria.ru/20210426/oskar-1729905620.html
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сша, в мире

Кореянка Юн Е-джон получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

05:13 26.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки премии "Оскар"
Статуэтки премии Оскар - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана", телеканал ABC ведет прямую трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США.
Актриса, блестяще сыгравшая в фильме "Минари" бабушку, приехавшую из Кореи поддержать иммигрировавшую в США дочь и ее семью, была очевидно удивлена победе, однако не упустила возможности научить аудиторию верно произносить ее сложное для американского слуха имя.
"Я просто более удачлива, чем вы сегодня, а может, это просто американское гостеприимство к корейским актерам", - пошутила она, обращаясь к другим номинантам в этой категории.
С ней соперничали болгарская актриса Мария Бакалова за роль второго плана в фильме "Борат 2", Оливия Колман за роль в фильме "Отец", Гленн Клоуз из фильма "Элегия Хиллбилли", Аманда Сейфрайд из "Манка".
Из-за пандемии коронавируса 93-я церемония вручения награды "Оскар" была перенесена на более поздний срок. "Оскар" ежегодно вручается в 24 церемониях.
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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