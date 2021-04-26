https://ria.ru/20210426/oskar-1729905620.html

Документальный фильм "Мой учитель - осьминог" получил "Оскар"

Документальный фильм "Мой учитель - осьминог" получил "Оскар"

Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", трансляцию вручения... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:09

2021-04-26T05:09

2021-04-26T05:09

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", трансляцию вручения награды ведет телеканал ABC.Картина, созданная Пиппой Эрлих и Джеймсом Ридом, повествует о "дружбе" ее главного героя и по совместительству продюсера Крейга Фостер с диким осьминогом у берегов Южной Африки.В этой номинации также были представлены картины "Время", "Агент-крот", "Коллектив" и "Особый лагерь: Революция инвалидности".

https://ria.ru/20210426/oskar-1729905251.html

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