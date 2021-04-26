https://ria.ru/20210426/oskar-1729904861.html

Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"

Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"

Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер", трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T04:11

2021-04-26T04:11

2021-04-26T04:11

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер", трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.В этой категории впервые в истории были представлены сразу две женщины, конкуренцию Чжао составляла британская актриса Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды". В этой категории также были представлены датчанин Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и Ли Айзек Чун ("Минари").Чжао, родившаяся в Пекине, но учившаяся профессии в Нью-Йорке, стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на "Оскар" за режиссуру.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729904332.html

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лос-анджелес, сша, в мире