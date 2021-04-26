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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729904861.html
Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"
Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"
Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер", трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:11
2021-04-26T04:11
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер", трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.В этой категории впервые в истории были представлены сразу две женщины, конкуренцию Чжао составляла британская актриса Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды". В этой категории также были представлены датчанин Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и Ли Айзек Чун ("Минари").Чжао, родившаяся в Пекине, но учившаяся профессии в Нью-Йорке, стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на "Оскар" за режиссуру.
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Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"

04:11 26.04.2021
 
© Cor Cordium Productions (2020)Кадры из фильма "Земля кочевников"
Кадры из фильма Земля кочевников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Cor Cordium Productions (2020)
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер", трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.
В этой категории впервые в истории были представлены сразу две женщины, конкуренцию Чжао составляла британская актриса Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды". В этой категории также были представлены датчанин Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и Ли Айзек Чун ("Минари").
Кадры из фильма Иуда и черный мессия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Чжао, родившаяся в Пекине, но учившаяся профессии в Нью-Йорке, стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на "Оскар" за режиссуру.
 
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