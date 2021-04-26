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Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"

Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"

Британский актер Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Иуда и черный мессия". РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T03:52

2021-04-26T03:52

2021-04-26T03:52

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британский актер Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Иуда и черный мессия".Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.На "Оскар" за роль второго плана претендовали Лакит Стэнфилд также из картины "Иуда и черный мессия", а также Саша Бэрон Коэн за "Суд над чикагской семеркой", Лессли Одам младший за роль в фильме "Одна ночь в Майями", Пол Раджи за роль в "Звуке металла".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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лос-анджелес, сша, в мире