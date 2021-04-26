https://ria.ru/20210426/oskar-1729904332.html
Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
Британский актер Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Иуда и черный мессия". РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:52
2021-04-26T03:52
2021-04-26T03:52
культура
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728957289_0:19:682:403_1920x0_80_0_0_358ab14edef0614a4d3688d9bb0d304a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британский актер Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Иуда и черный мессия".Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.На "Оскар" за роль второго плана претендовали Лакит Стэнфилд также из картины "Иуда и черный мессия", а также Саша Бэрон Коэн за "Суд над чикагской семеркой", Лессли Одам младший за роль в фильме "Одна ночь в Майями", Пол Раджи за роль в "Звуке металла".
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728957289_60:0:623:422_1920x0_80_0_0_58f94694e7ab9b5c4adf202f26be7c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Британский актер Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль второго плана в картине "Иуда и черный мессия".
Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США
в Лос-Анджелесе
ведет телеканал ABC
.
На "Оскар" за роль второго плана претендовали Лакит Стэнфилд также из картины "Иуда и черный мессия", а также Саша Бэрон Коэн за "Суд над чикагской семеркой", Лессли Одам младший за роль в фильме "Одна ночь в Майями", Пол Раджи за роль в "Звуке металла".